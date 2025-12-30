TPBL年度進步獎熱門》曾柏喻轉型1號位 中距離跳投超殺

曾柏喻（右）本季轉型1號位，場均貢獻10.8分、5.6助攻，有機會角逐進步獎。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL賽季進行超過三分之一，年度進步獎人選呼之欲出，新竹攻城獅後衛曾柏喻本季轉型1號位有成，被球評看好能問鼎年度進步獎。

29歲的曾柏喻上季受到傷勢困擾僅出賽19場，平均上場12分鐘，拿下3.2分、1.7助攻，休賽季在與總教練威森的「DNA約談」中決定以1號位出發，本季至今出賽14場，平均上場30分鐘，貢獻10.8分、5.6助攻。

球評吳敏賢指出，曾柏喻本季找回進攻殺傷力，將拿手武器中距離跳投發揮得相當出色，兩分球命中率達到5成，「後衛能投中距離跳投的真的不多，他有找回自己的特色，助攻也很穩定，有效釋放高國豪的攻擊能力。」

另一位也在討論之列的雲豹二年級生莊博元，吳敏賢認為，莊博元本季表現確實有進步，不過在球隊中仍屬角色球員，穩定度還可再提升，曾柏喻是球隊主力，角色定位明確，爭奪獎項更有利。

「沒退路的一年」

曾柏喻拚助攻王

曾柏喻曾在2024年獲得PLG聯盟年度進步獎，本季邁入合約年，他接受本報訪問時稱是「沒有退路的一年」，也為自己設下助攻王的目標，目前場均5.6次助攻，在聯盟暫居第6。

