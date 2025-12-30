2025年5大棒球重要時刻

中職今年場均觀眾人數首次突破萬人大關。（資料照）

〔記者徐正揚／專題報導〕從台灣隊延續12強賽奪冠的氣勢拿下經典賽的參賽資格，到台北市東園國小為台灣奪下睽違29年的LLB世界少棒錦標賽冠軍，最終在中職平均每場觀眾人數首次衝破萬人與樂天桃猿神奇逆轉贏得台灣大賽，不僅讓台灣棒球在榮耀與感動中結束鬧熱滾滾的2025年，也讓球迷更加期盼2026年新球季的到來，以下回顧今年棒球五大重要時刻。

北市東園國小為台灣贏得自1996年後，首座LLB世界少棒冠軍。（美聯社檔案照）

1. 搶下2026年經典賽參賽門票

樂天桃猿總教練古久保健二率隊奪得總冠軍，卻被無預警卸任。（資料照）

教練團因應預賽首戰先發徐若熙大腿拉傷重新調整戰略布局，確保預賽至少進入分組前3名並保有最大化的投手戰力，配合進攻端靠張育成適時二壘安打先馳得點後一路領先，於2月25日附加賽以6：3擊敗西班牙，壓線搶下明年經典賽最後1張參賽門票，明年3月在東京巨蛋若能繼2013年後再次晉級8強，將為台灣棒球寫下另一頁史詩級篇章。

台灣隊在附加賽擊敗西班牙，壓線搶下明年經典賽最後1張參賽門票。（資料照）

2. 睽違29年威廉波特再奪冠軍

東園國小力挫南韓取得LLB亞太區代表權後，在威廉波特先以4連勝獲得國際組冠軍，再於冠軍戰以7：0大勝美國組冠軍內華達州，為台灣贏得自1996年後首座LLB世界少棒冠軍，返台後於9月4日前往總統府接受總統賴清德接見，9月7日參加台北市政府舉辦的凱旋遊行。

3. 樂天桃猿逆轉奪冠卻風波不斷

樂天桃猿先於季後挑戰賽從0勝2敗的絕境連贏3場逆轉淘汰統一獅，再於台灣大賽以4勝1敗強壓中信兄弟繼2019年再次奪冠，正當8月被爆出午餐配菜有死蒼蠅與活蛆的風波看似平息，封王遊行結束隔天又被爆出二軍宿舍簡陋宛如工寮，1週後再發生總教練古久保健二被卸任，風波不斷，樂天金鷲社長森井誠之被指派來台接替領隊滅火。

4. 中職平均每場觀眾數首次破萬

中職觀眾人數連續3年出現噴發式成長，場均先於2023年寫下睽違10年重回6,000人，去年拜台北大巨蛋落成啟用首次站上7,000人，今年更在大巨蛋狂吸近133萬人加持下首次破萬，資深老將林智勝、胡金龍也在這波盛況中風光引退。

5. 中職相隔18年再現球員旅日潮

去年加盟日本火腿的古林睿煬於4月23日在日職一軍初登板，5月1日、11日相繼拿到日職生涯首勝、首場完封勝，季後林安可、徐若熙分別加盟西武獅、軟銀鷹，是中職繼2006-07年林英傑、吳偲佑、林恩宇後，再次出現2年內有3位球員挑戰日職，都加盟洋聯球隊是這2波的共同點。

