體育 即時新聞

江少慶首訪新東家 餅總備妥訓練計畫

2025/12/30 05:30

統一獅日前宣布選擇江少慶做為補償選手，雙方昨在台南球場正式碰面。（資料照）統一獅日前宣布選擇江少慶做為補償選手，雙方昨在台南球場正式碰面。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕在季後損失自由球員林岱安後，統一獅從富邦悍將選擇月薪百萬級的投手江少慶做為補償選手，成為季後震撼棒壇的大新聞，昨雙方在台南球場正式碰面。統一領隊蘇泰安表示，和江少慶簡單講了一下球隊的運作和環境，總教練林岳平和運科投手教練曾浩哲也已準備好訓練計畫，「少慶提到很高興能來到統一獅，我也近距離看到他燦爛的笑容，聊得滿開心的。」

在林岱安季後行使自由球員權利、以7年大約加盟富邦後，獅隊選擇以「錢+人」方式做為補償方式，並於19日正式宣布選擇江少慶做為補償選手。由於江少慶和富邦尚未談定明年新合約，獅隊除了將承接他今年逾百萬的月薪，蘇泰安昨也和國際事務暨票務經理陳淵源，與江少慶及經紀人張家銘碰面，讓他初步了解獅隊明年的運作方向，及主場移往亞太球場後的相關狀況，「和少慶大概聊了40分鐘，後來他就前往宿舍安頓，也熟悉一下環境。」

期許明年至少可先發10場

獅隊之前開會討論補償人選時的方針明確，就是希望補進像江少慶這樣的先發投手，餅總也期許他明年至少可以先發10場。蘇泰安則指出，接下來教練團會協助少慶，餅總也會安排他是否從1月上旬的第1階段訓練，就開始投入球隊訓練。

