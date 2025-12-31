自由電子報
體育 即時新聞

林立元旦30而立 猿備妥隊史最強賀禮

2025/12/31 05:30

林立元旦30而立 猿備妥隊史最強賀禮林立明年迎來在桃猿的第10個球季，也將收下8年大合約。
（資料照）

8年約最高總值1.8億 預計下週公布

〔記者倪婉君／台北報導〕今晚跨年夜後，樂天桃猿隊長林立將在2026年元旦迎來30歲生日，近日內也將收下隊史最大張合約，以8年最高總值1.8億合約的嶄新身價，迎接他在桃猿的第10個球季。林立今天也會在桃園球場和民眾一起倒數跨年，不但在主場迎接新年，也要率全隊完成2連霸。

林立在2017年季中選秀獲桃猿第2輪指名，當時以月薪8.5萬和簽約金440萬加盟，如今他的表現受到球團肯定，有望迎來平均月薪約160萬的超級大約。樂天副領隊礒江厚綺昨表示，林立的合約細節還在做最後確認，並在評估對外發布的時間點，但他證實這紙合約確定是隊史最大張，「對於林立長期在桃猿貢獻的成績，及在場下帶領球員的態度，球隊完全認同，希望他未來能長期以球員身分留在球隊，將球隊好的傳統、文化傳承下去。」

明年目標2連霸 挑戰千安、百轟

儘管明天就是林立「30而立」的日子，據悉球團可能選在下週再送上這份大禮，樂天對於新球季的訓練計畫也有初步安排，1月上旬規畫30歲以下球員進行第一階段體能訓練，到了下旬正式展開全體集訓。林立明年除了奪冠目標，個人也有望達成千安里程碑，目前只差54支安打，且僅差7發全壘打就能完成生涯百轟。

二軍新宿舍 飯店級品質

除了林立有好薪情，樂天二軍新宿舍也將於元旦起讓球員入住，住宿品質媲美飯店等級，出入設有感應閘門，讓球員安全獲得保障。全隊要像新年度口號「做伙」一般，團結齊心拚出隊史第9冠，打造球團史首度連霸。

林立薪資演進林立薪資演進

