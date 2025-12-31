人物側寫》林立大雞慢啼 進中職前毫不凌厲

林立是中職現役最強右打。（資料照）

現役最強右打 備受胡金龍看好

〔記者徐正揚／台北報導〕胡金龍今年季後帶著中職生涯打擊王榮銜引退時，曾欽點3位打者可望取而代之，最看好的是明天才滿30歲的林立，以他單季打擊率有5次至少3成40、最近3年數次受傷仍有3成38以上的穩定輸出，要超越胡金龍指日可待，而他從小學到職棒一路都在桃園，更是名符其實的「桃園之子」。

中職官方認定，生涯打擊排行榜的門檻為2000打數，截至本季結束前4名依序為胡金龍3成44、王柏融3成42、林立3成40、陳傑憲3成37，林立在3位現役球員中年紀最輕，樂天趕在他明年取得自由球員資格前，端出僅次於陳傑憲的中職史上總值第2大合約，全力留住這位中職現役最強右打。

請繼續往下閱讀...

林立從大勇國小、新明國中、平鎮高中到國立體大的求學歷程都在桃園，三級棒球階段3次入選國手並不突出，大學時期多次入選培訓隊都無緣正選，2017年中職選秀會仍於第2輪就被指名，被認為是最大黑馬，但他立刻用生涯首打席就敲生涯首轟向球迷自我介紹。

三度登打擊王 國家隊主力戰將

林立曾被期待是中職新生代強打三壘手，但因守備不時出狀況，2021年起逐漸移防外野，今年更首次以外野手完成球季，但他的打擊確實凌厲，光是打擊王就拿過3次，2022年更包辦年度MVP與打擊王、打點王、安打王，全壘打14發也與吉力吉撈．鞏冠並列最多，不論12強賽、經典賽都是台灣隊倚重的打者，這2年擔任樂天隊長也展現領袖能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法