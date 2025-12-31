自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

人物側寫》林立大雞慢啼 進中職前毫不凌厲

2025/12/31 05:30

林立是中職現役最強右打。（資料照）林立是中職現役最強右打。（資料照）

現役最強右打 備受胡金龍看好

〔記者徐正揚／台北報導〕胡金龍今年季後帶著中職生涯打擊王榮銜引退時，曾欽點3位打者可望取而代之，最看好的是明天才滿30歲的林立，以他單季打擊率有5次至少3成40、最近3年數次受傷仍有3成38以上的穩定輸出，要超越胡金龍指日可待，而他從小學到職棒一路都在桃園，更是名符其實的「桃園之子」。

中職官方認定，生涯打擊排行榜的門檻為2000打數，截至本季結束前4名依序為胡金龍3成44、王柏融3成42、林立3成40、陳傑憲3成37，林立在3位現役球員中年紀最輕，樂天趕在他明年取得自由球員資格前，端出僅次於陳傑憲的中職史上總值第2大合約，全力留住這位中職現役最強右打。

林立從大勇國小、新明國中、平鎮高中到國立體大的求學歷程都在桃園，三級棒球階段3次入選國手並不突出，大學時期多次入選培訓隊都無緣正選，2017年中職選秀會仍於第2輪就被指名，被認為是最大黑馬，但他立刻用生涯首打席就敲生涯首轟向球迷自我介紹。

三度登打擊王 國家隊主力戰將

林立曾被期待是中職新生代強打三壘手，但因守備不時出狀況，2021年起逐漸移防外野，今年更首次以外野手完成球季，但他的打擊確實凌厲，光是打擊王就拿過3次，2022年更包辦年度MVP與打擊王、打點王、安打王，全壘打14發也與吉力吉撈．鞏冠並列最多，不論12強賽、經典賽都是台灣隊倚重的打者，這2年擔任樂天隊長也展現領袖能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中