支撐兄弟夢想 西田、後藤不藏私登台

兄弟公布新打教。（兄弟提供）

西田明央去年從養樂多隊引退。（資料照，產經新聞提供）

擔任一軍打擊教練

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟懸缺的一軍打擊教練職務終於定案，由西田明央、後藤駿太出任。球團表示，兩人都擔任一軍打擊教練，期望透過更完善的進攻策略與打擊機制，全面提升團隊進攻火力。

33歲的西田明央選手時代效力養樂多，選手資歷超過10年，去年球季結束後引退，今年投入基層棒球；後藤駿太曾待過歐力士、中日，2013至2015年和現任兄弟監督平野惠一當過隊友。

由於歐力士時期隊友還有明年將出任富邦悍將監督的後藤光尊，後藤駿太以「駿太」做為登錄名。今年僅出賽22場就遭中日釋出，旋即以32歲之齡宣布引退，並曾發文喊話，「將從追逐夢想的一方，轉為支撐夢想的一方。」毫無執教經驗的他，剛引退就轉任一軍教練，球團也期望他帶著日職最新打擊機制觀念及Driveline系統運用，投入教練團。

兄弟原本的一、二軍巡迴打擊教練丹尼爾，受美職大都會之邀離開，原一軍打擊教練莎菈被美國新成立的女子職棒聯盟選中，助理打擊教練詹姆斯則留隊。

兄弟新打擊教練選擇日籍但仍接觸過Driveline訓練體系的人選，且堪稱「年輕化」。兩人的年齡和幾位中生代主力相去不遠。

洋將方面，兄弟今年先後受傷脫離戰線的勝騎士、德保拉，目前都有約在身，也成功續約羅戈、與新洋投Kyle Tyler達共識。球團表示，至少還會再補進1位洋將。

