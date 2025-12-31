自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

兄弟火力大作戰 打者打教超前部署

2025/12/31 05:30

江坤宇已赴美接受打擊特訓。（資料照）江坤宇已赴美接受打擊特訓。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟今年衛冕失利，昨宣布延攬兩名日籍打擊教練，球團以「作戰」做為尋覓人才的主要考量，期許攻擊再進化。

兄弟帳面上今年團隊打擊率0.257排聯盟第4，得點圈打擊率0.287則排第2，各項數據和聯盟平均差距不大，甚至得分535分是聯盟最多，也達成總教練平野惠一設定的年度第1目標。然而攻擊狀態起伏過大、全年度9場遭完封，且台灣大賽短期賽事的打擊火力發揮不佳，季後進行教練團微調時，思考方針首重作戰。

兄弟球團表示，「打擊策略教練」已是國際先進職棒聯盟的主流配置，為提升教練團專業深度，下個球季將新增打擊策略、打擊機制教練職務，強化打擊策略。

新加入的後藤駿太年僅32歲，今年季後遭到中日龍戰力外，他過往正是接觸Driveline體系，與兄弟球團近幾年方向相同；曾擔任捕手的西田明央，兄弟球團也看中他的策略執行力。

強化攻擊力 選手赴美、日特訓

兄弟近幾年重視海外訓練，曾安排選手赴日職歐力士秋訓、日本沖繩冬季聯盟，並於本月安排投打各一批選手赴美，前往Driveline打擊訓練與Florida Baseball ARMory投球訓練，江坤宇、張仁瑋和張士綸都已在美訓練超過一週。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中