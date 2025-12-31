兄弟火力大作戰 打者打教超前部署

江坤宇已赴美接受打擊特訓。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟今年衛冕失利，昨宣布延攬兩名日籍打擊教練，球團以「作戰」做為尋覓人才的主要考量，期許攻擊再進化。

兄弟帳面上今年團隊打擊率0.257排聯盟第4，得點圈打擊率0.287則排第2，各項數據和聯盟平均差距不大，甚至得分535分是聯盟最多，也達成總教練平野惠一設定的年度第1目標。然而攻擊狀態起伏過大、全年度9場遭完封，且台灣大賽短期賽事的打擊火力發揮不佳，季後進行教練團微調時，思考方針首重作戰。

兄弟球團表示，「打擊策略教練」已是國際先進職棒聯盟的主流配置，為提升教練團專業深度，下個球季將新增打擊策略、打擊機制教練職務，強化打擊策略。

新加入的後藤駿太年僅32歲，今年季後遭到中日龍戰力外，他過往正是接觸Driveline體系，與兄弟球團近幾年方向相同；曾擔任捕手的西田明央，兄弟球團也看中他的策略執行力。

強化攻擊力 選手赴美、日特訓

兄弟近幾年重視海外訓練，曾安排選手赴日職歐力士秋訓、日本沖繩冬季聯盟，並於本月安排投打各一批選手赴美，前往Driveline打擊訓練與Florida Baseball ARMory投球訓練，江坤宇、張仁瑋和張士綸都已在美訓練超過一週。

