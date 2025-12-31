自由電子報
體育 即時新聞

自由日日Shoot》謝典霖不當家 籃協今年3度流會

2025/12/31 05:30

籃協理事長謝典霖整年度缺席會員大會，協會也因出席會員人數不足，3度流會。（資料照）籃協理事長謝典霖整年度缺席會員大會，協會也因出席會員人數不足，3度流會。（資料照）

理事長缺席會員大會

〔記者梁偉銘／台北報導〕籃球協會原訂12月27日召開第13屆第4次會員代表大會，由於理事長謝典霖持續神隱，出席會員人數也未達法定要求，已3度流會，導致今年都無法召開會員大會，明年4月如何改選受到各界質疑。

年初被爆料渾身酒氣看球

46歲的謝典霖是彰化縣議長，2018年當選籃協理事長，連續兩屆任期即將屆滿，近年來爭議頻傳，包括2023年瓊斯盃安排民眾黨總統參選人柯文哲頒獎，政治作秀讓球員淪為配角；同年U16男籃隊無緣亞錦賽，自稱「溪洲第一控球後衛」的他在臉書嗆聲：「姚明，出來單挑一下呀」；傳出「視察」Luxy girls啦啦隊彩排，並熱情探班聚餐；今年初遭爆料「濃濃酒氣」看SBL比賽，更引發球迷批評。

籃協：不影響明年4月改選

除了籃協龍頭整年度缺席，目前928名會員中，上週六會員大會僅出席105人、委託85人，總計190人數未達法定一半要求，自5月、11月以來，今年至12月底已3次開不成。對此籃協回應，今年會員大會並不影響明年改選，下次召開日期目前也還沒決定。

運動部要求改進 列入審核計畫補助依據

運動部則強調，依規定，特定體育團體應依法定期召開會員大會，由於籃協會員人數眾多，屢次因出席人數不足而流會，未能依法完成會員大會的召開，已明顯影響會務運作。

運動部與內政部研商後，已要求籃協儘速參考其他協會作法，研議採會員代表制，訂定「會員代表大會代表選舉辦法」，以分區方式選出會員代表，確實解決會員人數眾多，不易成會的問題。除了持續督促籃協研擬具體改善措施，儘速依法召開會員大會，運動部也將視其辦理情形，列為明年審核計畫補助的參考依據。

