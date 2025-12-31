自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

自由日日Shoot》謝典霖缺席籃協事務惹議 議會同仁：赴日體育交流

2025/12/31 05:30

彰縣議會議長謝典霖身兼籃協理事長。（資料照，中央社）彰縣議會議長謝典霖身兼籃協理事長。（資料照，中央社）

〔記者張聰秋／彰化報導〕身兼籃球協會理事長的彰化縣議會議長謝典霖，昨晚仍在日本，預計今天返國，外界質疑他擔任籃協龍頭卻長期「神隱」，導致今年會員大會連續3次流會，更遭球迷批評無心推動台灣籃球發展。記者昨致電其公務與私人手機，不是進入語音信箱就是鈴聲響了沒人接，未能取得本人的回應。

針對謝典霖被批評「神隱」，議會同仁表示，謝典霖平時行程繁忙，這次赴日正是為了應援效力日本職籃B1聯盟滋賀湖隊的國手游艾喆，並促進城市與體育交流，絕非刻意缺席籃協事務。

行事作風評價兩極

民間友人也指出，謝典霖私下喜歡運動，尤其是籃球，對朋友講義氣、願意付出。謝典霖是很聰明的人，懂得如何在體育與公共事務之間穿針引線，過去參選籃協理事長時就談到希望推動台灣籃球職業化，也親自參加籃球夏令營或競賽活動，投入不少心力。

還有不願具名的地方人士直言，謝典霖成長背景較複雜，行事作風偶爾給人距離感，甚至被貼上「公子哥」標籤，近年在籃協內部與外界溝通，曾被球迷批評不夠妥當、與籃球推廣焦點出現落差，可以想像這次籃協會員大會流會，謝典霖的處理方式與態度仍有改善空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中