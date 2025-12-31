自由日日Shoot》謝典霖缺席籃協事務惹議 議會同仁：赴日體育交流

彰縣議會議長謝典霖身兼籃協理事長。（資料照，中央社）

〔記者張聰秋／彰化報導〕身兼籃球協會理事長的彰化縣議會議長謝典霖，昨晚仍在日本，預計今天返國，外界質疑他擔任籃協龍頭卻長期「神隱」，導致今年會員大會連續3次流會，更遭球迷批評無心推動台灣籃球發展。記者昨致電其公務與私人手機，不是進入語音信箱就是鈴聲響了沒人接，未能取得本人的回應。

針對謝典霖被批評「神隱」，議會同仁表示，謝典霖平時行程繁忙，這次赴日正是為了應援效力日本職籃B1聯盟滋賀湖隊的國手游艾喆，並促進城市與體育交流，絕非刻意缺席籃協事務。

行事作風評價兩極

民間友人也指出，謝典霖私下喜歡運動，尤其是籃球，對朋友講義氣、願意付出。謝典霖是很聰明的人，懂得如何在體育與公共事務之間穿針引線，過去參選籃協理事長時就談到希望推動台灣籃球職業化，也親自參加籃球夏令營或競賽活動，投入不少心力。

還有不願具名的地方人士直言，謝典霖成長背景較複雜，行事作風偶爾給人距離感，甚至被貼上「公子哥」標籤，近年在籃協內部與外界溝通，曾被球迷批評不夠妥當、與籃球推廣焦點出現落差，可以想像這次籃協會員大會流會，謝典霖的處理方式與態度仍有改善空間。

