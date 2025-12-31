2025年台灣體壇 翻頁與告別傳奇

李洋（資料照）

文／記者許明禮

1、運動部掛牌 部長史上最年輕

從教育部體育司升格為部會層級的體委會，再從體委會降格為教育部體育署，國內最高體育主管機關今年迎來重大突破，為落實賴清德總統的競選政見，運動部在九月九日體育節當天正式掛牌成立，並由兩度摘下奧運羽球男雙金牌的李洋出任首任部長，30歲的李洋也成為台灣史上最年輕的部長。

林書豪（資料照）

2、「林」漓盡致 林書豪高掛球鞋

2012年在NBA掀起「林來瘋」，並獲選《時代》雜誌當年百大最具影響力人物的林書豪，2023年返台加入高雄鋼鐵人，同年9月轉戰新北國王，實現與弟弟林書緯並肩作戰的夢想，今年在幫助國王勇奪TPBL首季冠軍，並包辦年度MVP、總冠軍賽MVP兩項大獎後，八月底無預警宣布退休，結束15年職業生涯。

松山高中（資料照）

3、HBL冠軍隊 綠色最大公約數

「綠色神盾」松山高中三月在高中籃球聯賽（HBL）男子組冠軍戰擊敗尋求衛冕的南山高中，睽違7年後再度奪冠，陣中主控劉程恩也成為史上首位在冠軍賽繳出「大三元」的球員，榮膺FMVP。女子組部分，北一女中在彭郁榛狂飆全場最高30分的帶領下，力退永仁高中，締造隊史首度2連霸。

李采璇（左起）、許芯慈、邱意晴。（資料照）

4、神射女天團 平均年齡未滿20

平均年齡不到20歲的邱意晴、許芯慈、李采璇，九月在世界射箭錦標賽女子反曲弓團體賽展現超強抗壓性，一路擊退德國、美國、南韓，金牌戰再以6：0完封日本隊，也是繼2019年的雷千瑩、譚雅婷、彭家楙之後，台灣隊再度在世錦賽反曲弓女團拿下金牌。

陳玟溥（資料照）

5、台灣最速男 陳玟溥100m新猷

台南市短跑好手陳玟溥在雲林全國運動會男子100公尺準決賽，在風速每秒4.0公尺的助威下，以驚人的9秒99衝線，成為台灣田徑史上首位跑進10秒大關的男子選手，震撼全場。隨後的決賽，他在風速每秒2.7公尺下依舊一馬當先，以9秒95輕鬆摘金，這兩趟雖然都因超風速無法列入正式紀錄，仍讓人見識到他無限的潛力，也為台灣田徑史寫下新頁。

黃筱雯與教練。（資料照）

6、拳后黃筱雯 世錦賽3度奪金

東京奧運銅牌黃筱雯在WB世界拳擊錦標賽女子54公斤金牌戰，以4：1擊敗美國女將裴瑞茲，這也是她繼2019、2023年在國際拳總（IBA）主導的世錦賽奪金後，生涯第3度在世錦賽，一舉揮別去年巴黎奧運因裁判誤判止步16強的陰霾。這面得來不易的金牌也讓她獲得今年運動精英獎最佳女運動員的殊榮。

洋基工程（資料照）

7、職籃兩聯盟 繼續不合作運動

高雄鋼鐵人因資金爭議與管理問題在7月底解散，導致PLG聯盟僅剩富邦勇士、桃園領航猿與台鋼獵鷹3隊。PLG與TPBL也展開以「先合作、再合併」為目標的協商，一度有過半數球隊簽署合作意向書。但兩聯盟在主導權歸屬上始終僵持不下，宣布停止協商，合併正式破局。為維持聯盟運作，PLG緊急找來洋基工程成立第4隊，勉強湊足開打門檻。

台灣迎來職排元年。（資料照）

8、TPVL開打 台灣第3個職業聯盟

繼棒球、籃球之後，國內第三個職業運動聯盟台灣職業排球聯盟（TPVL）今年正式開打，以「即刻行動 START NOW」為年度標語。職排元年共有台北伊斯特、桃園雲豹飛將、台中連莊及台鋼天鷹4隊角逐，開幕戰也於9月27在北市大天母體育館舉行，最終客場作戰的台中連莊以直落三擊退台北伊斯特，拿下歷史性的職排首勝。

郭冠宏（資料照）

9、桌壇新生代 兩度粉碎中國霸業

今年萊茵魯爾世大運桌球賽男子團體金牌戰，台灣隊在馮翊新獨拿兩點的領軍下，3：2扳倒尋求7連霸的中國隊，勇奪隊史首面世大運男團金牌。十一月的世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，17歲小將郭冠宏連續擊退李和宸、溫瑞博，幫助台灣隊以3：1力退中國隊挺進4強，也粉碎中國隊挑戰5連霸的美夢，台灣隊兩度在國際賽男團打敗中國，也展現新生代的實力。

新北國王（資料照）

10、跨聯盟連霸 國王搶7拋彩帶

去年奪下PLG冠軍的新北國王，轉戰新聯盟TPBL的第一個賽季就在總冠軍賽以4勝3負擊退高雄海神，在主場新莊體育館拋下黃色彩帶，連續兩年奪下冠軍獎盃。PLG聯盟冠軍戰同樣打進搶七大戰，桃園領航猿在主場以3分之差險勝富邦勇士，奪得隊史首冠。

