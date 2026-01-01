林立做伙拚 「猿」了曾總信任圈

桃猿總教練曾豪駒期許林立繼續帶領後輩，凝聚團隊向心力。 （資料照）

提前談定合約

林立續留桃猿，簽下最高總值1.8億的8年合約，平均月薪推估160萬元。（資料照）

29歲最後一天公布

桃猿與林立（右）提前談定合約。（樂天桃猿提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕今天是2026年元旦，也是樂天桃猿隊長林立的30歲生日，昨趕在跨年與林立生日前夕，樂天桃猿隊宣布正式和他簽下為期8年，包含激勵獎金在內總值達1.8億的複數年合約，締造隊史最大張合約紀錄。

林立本預計今年新球季打完才取得自由球員資格，樂天提前留人，新合約原本預計下週才對外公布。不過，樂天球團與林立的經紀團隊提前談定合約，元旦前夕提前宣布。林立確定獲得一紙平均月薪推估約160萬元的大合約，未來繼續和樂天「做伙」打拚。

樂天連3季在自由市場流失陳俊秀、朱育賢和今年的黃子鵬後，總算成功留下核心成員林立，搭配續約王牌洋投威能帝，為今年的連霸目標注入強心針。

與林泓育聯手

凝聚球隊向心力

剛接任樂天桃猿總教練不久、身兼台灣隊總教練的曾豪駒，昨出席廠商活動記者會，談到球隊成功續留林立的重要性，曾總說：「阿立一向對自己的責任感重、不容許任何鬆懈，是很嚴格面對自己的選手。他是隊上很好的領導者，他留隊，對於團隊有一定凝聚力。」曾總提到，在樂天陣中，有林立、林泓育這樣的學長，帶領學弟們彼此互相扶持前進。

林立昨透過經紀公司展逸表達心情，說：「能獲得一紙長約，繼續留在桃園，是我最高興也最感謝的事。對我來說，這份新合約給了我職棒生涯前9年的表現很大的肯定。」曾豪駒認為，包括林立的新合約在內，近幾年中職陸續出現簽下大合約的選手，都是為後輩樹立模範，期許更多好手留在台灣，打出成績力拚身價、甚至挑戰旅外。

