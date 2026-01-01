自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

林立做伙拚 「猿」了曾總信任圈

2026/01/01 05:30

桃猿總教練曾豪駒期許林立繼續帶領後輩，凝聚團隊向心力。 （資料照）桃猿總教練曾豪駒期許林立繼續帶領後輩，凝聚團隊向心力。 （資料照）

提前談定合約

林立續留桃猿，簽下最高總值1.8億的8年合約，平均月薪推估160萬元。（資料照）林立續留桃猿，簽下最高總值1.8億的8年合約，平均月薪推估160萬元。（資料照）

29歲最後一天公布

桃猿與林立（右）提前談定合約。（樂天桃猿提供）桃猿與林立（右）提前談定合約。（樂天桃猿提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕今天是2026年元旦，也是樂天桃猿隊長林立的30歲生日，昨趕在跨年與林立生日前夕，樂天桃猿隊宣布正式和他簽下為期8年，包含激勵獎金在內總值達1.8億的複數年合約，締造隊史最大張合約紀錄。

林立本預計今年新球季打完才取得自由球員資格，樂天提前留人，新合約原本預計下週才對外公布。不過，樂天球團與林立的經紀團隊提前談定合約，元旦前夕提前宣布。林立確定獲得一紙平均月薪推估約160萬元的大合約，未來繼續和樂天「做伙」打拚。

樂天連3季在自由市場流失陳俊秀、朱育賢和今年的黃子鵬後，總算成功留下核心成員林立，搭配續約王牌洋投威能帝，為今年的連霸目標注入強心針。

與林泓育聯手

凝聚球隊向心力

剛接任樂天桃猿總教練不久、身兼台灣隊總教練的曾豪駒，昨出席廠商活動記者會，談到球隊成功續留林立的重要性，曾總說：「阿立一向對自己的責任感重、不容許任何鬆懈，是很嚴格面對自己的選手。他是隊上很好的領導者，他留隊，對於團隊有一定凝聚力。」曾總提到，在樂天陣中，有林立、林泓育這樣的學長，帶領學弟們彼此互相扶持前進。

林立昨透過經紀公司展逸表達心情，說：「能獲得一紙長約，繼續留在桃園，是我最高興也最感謝的事。對我來說，這份新合約給了我職棒生涯前9年的表現很大的肯定。」曾豪駒認為，包括林立的新合約在內，近幾年中職陸續出現簽下大合約的選手，都是為後輩樹立模範，期許更多好手留在台灣，打出成績力拚身價、甚至挑戰旅外。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中