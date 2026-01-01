蘇緯達危機解除 獲兄弟1年約

蘇緯達（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟昨天在2025年最後1天宣布回簽和釋出選手名單，資深選手兩樣情，35歲野手蘇緯達獲續簽再戰一年，迎接職棒生涯第12年；36歲捕手黃鈞聲未獲續約，職棒15年生涯將告一段落。

生涯累積40轟的中信砲手蘇緯達，去年在一軍僅出賽2場，累積5打數無安打，生涯首度以「0安球季」收尾，季後首度被放在60人名單外，原本職棒生涯有結束的危機，不過中信想回簽的2位野手林書逸和馬鋼都轉戰富邦，讓去年在二軍出賽（55場）第3多的蘇緯達再獲機會。

請繼續往下閱讀...

黃鈞聲未獲續約

黃鈞聲原是唯一經歷過兄弟象時期的現役捕手，去年兼任選手和二軍助理打擊教練，多數時間仍擔任選手，卻中斷連續13年一軍出賽的紀錄，因而遭釋出，宣告中職已無有兄弟象血統的捕手，他昨晚也在個人臉書表示：「再見了我的棒球人生。」

此外，中信釋出名單還有吳哲源、楊志龍和黃弘毅，有經典賽國手資歷的前中信本土王牌吳哲源備受關注，2022年投出11勝球季的他，經過漫長復健後去年在二軍復出，只是最快球速僅141公里，今年希望找到新東家延續職業生涯。

中信教練團也有不小變動，球團宣布陳品翰和4位外籍教練丹尼爾、莎菈、葛瑞特和威爾森不續約，除了找來西田明央、後藤駿太出任打擊教練，33歲左投彭識穎也將轉任二軍教練職務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法