2026年兩大國際賽 強力連動中職

湯登凱（資料照）

曾豪駒（資料照）

告別2025年熱鬧滾滾的棒球季，展望充滿挑戰的2026年，3月重頭戲WBC世界棒球經典賽登場，台灣隊力爭暌違13年的8強門票，9月名古屋亞運再拚相隔20年的金牌，國際賽成績牽動中華職棒能否再創新高峰，另外，徐若熙、林安可轉戰日本職棒，江少慶、王維中、曾仁和轉隊再戰，他們的表現同樣受矚目。

林安可（取自西武官網）

一、經典賽有美夢 3/6先上演重頭戲

徐若熙（資料照）

第6屆WBC世界棒球經典賽將於3月開打，台灣隊由12強世界冠軍教頭曾豪駒執掌兵符，預賽與日本、南韓、澳洲、捷克分在C組，分組5取2晉級8強，地點在東京巨蛋，3月6日台日大戰對決「二刀流」球星大谷翔平最受矚目。過去5屆經典賽，台灣隊4度在預賽止步，只在2013年打進8強，今年全力組成最強國家隊，力爭暌違13年的8強門票前進美國。

二、亞運棒球淘金 終結20年空窗期

從1994年廣島亞運將棒球列為正式競賽項目起算，過去8屆台灣隊只在2006年杜哈亞運奪金牌，上一屆杭州亞運在古林睿煬、林昱珉、陳柏毓、劉致榮、林家正、林立、吳念庭、鄭宗哲、李灝宇、林安可助陣下，最終以0：2遭南韓完封收下銀牌，今年名古屋亞運由湯登凱擔任台灣隊總教練，預期將徵召不少職業球員，力拚相隔20年的亞運棒球金牌。

三、中職球星旅日 期待2投1野報喜

2025年季後「龍之子」徐若熙透過入札制度轉戰日本職棒軟銀鷹，簽下3年最高總值1500萬美元（約台幣4.7億）鉅約，並穿上象徵王牌投手的18號球衣，統一獅強打林安可則轉戰西武獅，加上一年前日本火腿網羅古林睿煬，中職連兩年共輸出3名好手到日職，能否繳出佳績值得關注。

四、旅美資歷3投 轉隊力拚甩低迷

2025年季後王維中、曾仁和被味全龍、樂天桃猿放在60人保留名單外，後來分別轉隊到台鋼雄鷹、味全龍，林岱安FA轉隊補償方案，富邦悍將未將江少慶放在25人保護名單，結果被統一獅挑走，江少慶保住百萬月薪被視為最大贏家，3大旅美投手因傷或狀態不佳長期低迷，今年能否投出符合身價的成績，外界用放大鏡檢視。

五、中職等吃紅利 票房挑戰20億元

受惠12強世界冠軍和大巨蛋雙重效應，2025年中職例行賽場均逾萬人，票房收入超過17億元雙破紀錄，中信兄弟年度總收入突破10億元，成為史無前例的「10億元隊」，獲利可期，今年經典賽台灣隊只要打到美國，中職必定受惠，進場人數和票房收入都將再創新高峰，甚至有機會挑戰例行賽票房進帳超過20億元的空前紀錄。

