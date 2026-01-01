特攻興旺 林韋翰逼哭防護員

林韋翰（右）進帳10分，包括3顆三分球。 （記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕中信特攻昨在跨年夜與衛冕軍新北國王上演同城對決，靠馬可27分、14籃板領軍，以94：82寫意收勝，賽後戰績9勝6敗，距離龍頭桃園雲豹僅剩1.5場勝差。

特攻戰績止跌回升，馬可是最大功臣。 （記者林正堃攝）

馬克連7場雙十

只落後雲豹1.5場

33歲的蒙特內哥羅前鋒馬可上季來到特攻出賽5場球隊都贏球，本季回鍋備受期待，只是季初受到肋骨骨裂影響，發揮有限，在擺脫傷勢陰霾後逐漸找回宰制力，昨晚上場43分鐘18投9中，包括3記三分球，還上演灌籃秀讓全場球迷沸騰，他已經連續7場有「雙十」演出，至今場均21.9分、13.1籃板，是特攻戰績止跌回升的功臣。

阿巴西昨拿下本土最高18分，35歲控衛林韋翰3記三分球拿下10分，他同樣也是擺脫傷勢陰霾，表現漸入佳境，賽後在場上特別感謝防護員林冠綸，讓在觀眾席的林冠綸忍不住激動落淚，「開季膝蓋遇到一些問題，我們還是堅持訓練，我的訓練員幫助我非常非常多。」

國王準度當機

洪志善罕見說重話

國王昨晚手感欠佳，團隊命中率僅36%，外線35投僅9中，傑登替補上陣拿下全隊最高16分、14籃板，代理主帥洪志善賽後罕見說重話，表示球隊沒有人願意跳出來當領導者，這是團隊需要成長的地方。

另外，上季拿下亞軍的高雄海神本季陷入低潮，戰績4勝10敗在聯盟敬陪末座，昨拋出震撼彈，突然宣布和德國籍主帥費雪結束合作關係，改由助理教練朱永弘擔任代理總教練。

