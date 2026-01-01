自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

黑鳶進軍SBL 周儀翔先瘦10公斤

2026/01/01 05:30

SBL新成員基隆黑鳶隊由楊志豪（中）執掌兵符。（記者林正堃攝）SBL新成員基隆黑鳶隊由楊志豪（中）執掌兵符。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕第23季SBL超級籃球聯賽將在1月2日點燃戰火，這季多了新球隊基隆黑鳶，共5支球隊開打，老牌勁旅裕隆要挑戰4連霸；WSBL方面，國泰女籃找來188公分的年輕洋將坎寧安，盼延續霸業。

SBL新軍黑鳶由楊志豪執掌兵符，球員部分由周儀翔領銜，還有亞運3對3金牌余祥平等人，目標不只想闖進季後賽還要衝擊總冠軍。提到球隊磨合狀況，楊志豪說：「球隊備戰狀態都不錯，剛和柏力力、虎科和政大打練習賽，這週也持續準備比賽。」

周儀翔的狀態也備受關注，楊志豪透露，他3個月瘦10公斤，「他每天都最早到、最晚走，真的非常努力，狀態也越來越好。」除了周儀翔瘦身成功，楊志豪也瘦了一圈，他笑說：「球員瘦我當然也要跟著瘦，以身作則。」

過去效力新北國王的陳俊男，這季披上裕隆7號戰袍重新出發，「其實也沒有面子放不放得下的問題，因為在職籃確實沒成績。」他透露，總教練李啟億給他很大空間，他希望能幫助球隊完成4連霸。

WSBL變革 鋪路歸化球員

WSBL這季同樣為國泰、電信、台元和台電4隊開打，但有別於過去讓各隊找國手級洋將助拳，這季籃協要為國家隊歸化球員鋪路，規定各隊洋將不得打過其他成人級國家隊（不包含世大運）。

國泰這次找來23歲、剛從大學畢業的坎寧安，陣中前鋒韓雅恩透露，坎寧安到台灣約兩週，「可能經驗上較少，但她很認真也很努力，想跟我們用最快速度磨合，現在一步一步來，有時場上經驗，必須慢慢一起去堆疊。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中