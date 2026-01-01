黑鳶進軍SBL 周儀翔先瘦10公斤

SBL新成員基隆黑鳶隊由楊志豪（中）執掌兵符。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕第23季SBL超級籃球聯賽將在1月2日點燃戰火，這季多了新球隊基隆黑鳶，共5支球隊開打，老牌勁旅裕隆要挑戰4連霸；WSBL方面，國泰女籃找來188公分的年輕洋將坎寧安，盼延續霸業。

SBL新軍黑鳶由楊志豪執掌兵符，球員部分由周儀翔領銜，還有亞運3對3金牌余祥平等人，目標不只想闖進季後賽還要衝擊總冠軍。提到球隊磨合狀況，楊志豪說：「球隊備戰狀態都不錯，剛和柏力力、虎科和政大打練習賽，這週也持續準備比賽。」

請繼續往下閱讀...

周儀翔的狀態也備受關注，楊志豪透露，他3個月瘦10公斤，「他每天都最早到、最晚走，真的非常努力，狀態也越來越好。」除了周儀翔瘦身成功，楊志豪也瘦了一圈，他笑說：「球員瘦我當然也要跟著瘦，以身作則。」

過去效力新北國王的陳俊男，這季披上裕隆7號戰袍重新出發，「其實也沒有面子放不放得下的問題，因為在職籃確實沒成績。」他透露，總教練李啟億給他很大空間，他希望能幫助球隊完成4連霸。

WSBL變革 鋪路歸化球員

WSBL這季同樣為國泰、電信、台元和台電4隊開打，但有別於過去讓各隊找國手級洋將助拳，這季籃協要為國家隊歸化球員鋪路，規定各隊洋將不得打過其他成人級國家隊（不包含世大運）。

國泰這次找來23歲、剛從大學畢業的坎寧安，陣中前鋒韓雅恩透露，坎寧安到台灣約兩週，「可能經驗上較少，但她很認真也很努力，想跟我們用最快速度磨合，現在一步一步來，有時場上經驗，必須慢慢一起去堆疊。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法