體育 即時新聞

運動幣預算3億 放寬條件衝領券率

2026/01/01 05:30

運動部宣布新年將發行運動幣。 （記者林正堃攝）運動部宣布新年將發行運動幣。 （記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕運動部昨宣布自今年起「青春動滋券」將轉型為「運動幣」，發放對象擴大到年滿16歲以上國民，每份面額為500元，預計發放60萬份，且這次不限於看比賽、做運動，也可購買運動裝備。

青春動滋券自112年開始推出，對象為16歲至22歲的學生族群，且屬於常態性發送，僅限做運動、看比賽。不過，領券率從112年52%到113年下降到37%，截止去年10月為止，領券率更只剩33%，成效不彰，運動部也決定讓動滋券轉型為運動幣，鼓勵民眾踴躍參與。

這次運動幣預計有60萬份、面額為500元，預算規模約3億元，將採網路登記抽籤方式，自115年1月26日起開放登記，並在2月12日以直播方式抽籤，中籤者自3月1日起至合作店家消費抵用，這次抵用範圍除了原本做運動、看比賽外，新增「添裝備」，最高可抵用200元。

這次運動幣推動，政務次長黃啟煌表示，主要希望落實全民運動，因此擴大到16歲以上都能參與，同時也期待能擴大經濟效益，幫助國內運動產業發展。至於新增「添裝備」，並規定只能使用200元，黃啟煌認為，依過去經驗，若抵用金額過高，可能僅對特定廠商有利，「200元金額不大，主要是給民眾小小的鼓勵，同時也讓運動相關業者有更大意願來申請加入。」

