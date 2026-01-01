自由電子報
體育 即時新聞

亞運、世足爭艷 運動大年來了

2026/01/01 05:30

李洋（資料照）李洋（資料照）

〔記者梁偉銘／專題報導〕2026年堪稱運動大年，名古屋亞洲運動會、世界盃男足賽、米蘭-柯蒂納戴比索冬季奧運等重大國際賽會都將登場；至於詹姆斯、喬科維奇等傳奇球星也接近職業生涯尾聲，球迷得把握機會關注他們所剩不多的舞台；此外，國內兩職籃聯盟能否「從善如流」合併？則考驗新科運動部長李洋的智慧。

梅西（資料照）梅西（資料照）

一、名古屋亞運 重量級台將出擊

李宇翔（資料照，中央社）李宇翔（資料照，中央社）

名古屋亞運9月19日至10月4日舉行，台灣選手已備戰多時，今年春夏進入最後調整階段，目前體操「世界貓王」唐嘉鴻、女子拳擊黃筱雯、陳念琴、桌球「沉默殺手」林昀儒、「台灣蝶王」王冠閎、「柔道男神」楊勇緯、奧運射擊銅牌李孟遠、射箭好手湯智鈞、「舉重女神」郭婞淳等名將，經驗豐富也擁有奪牌競爭力，如果寶島新世代崛起接棒，「老幹新枝」可望馬到成功，自東京奧運再度於隣近的日本福地締造佳績。

郭婞淳（資料照）郭婞淳（資料照）

二、48隊世足賽 梅西C羅不缺席

四年一度的足壇盛事，FIFA世界盃6月11日至7月19日將在美國、墨西哥與加拿大開踢。此次增至48隊，是史上規模最大的世界盃，導致分組賽變數橫生，由梅西率領的衛冕軍阿根廷，J組對手包括阿爾及利亞、奧地利及首闖會內賽的約旦，能否順利出線屆時揭曉，他與葡萄牙巨星C羅也可望迎來世界盃最後一舞。其餘法國、巴西、英格蘭、德國、西班牙等傳統勁旅，加上哈蘭德領軍的挪威，還有亞洲希望的日本、南韓等人氣隊伍表現，也是各界焦點。

三、詹姆斯喬帥 傳奇不輕言退休

41歲詹姆斯、37歲柯瑞、杜蘭特，還有38歲的喬科維奇，這些NBA、職業網壇超級巨星的續航力十足，迄今仍不輕言退休，新的一年能否再創佳績，備受期待。

拒絕被「時間老人」打倒的詹姆斯，已在全球最高籃球殿堂奮戰長達23個賽季，雖然近來狀態下滑，湖人戰績暫居西部第5，他仍有信心重振雄風，同樣寶刀未老的企圖心，也能在勇士射手柯瑞，以及火箭「死神」KD身上見到。

至於坐擁大滿貫24冠的喬科維奇，元月中旬在最拿手的澳洲公開賽出擊，挑戰大滿貫25冠網壇紀錄。

四、冬奧有台將 李宇翔花滑亮相

米蘭冬奧將在2月6日至22日舉行，男子花式滑冰新星李宇翔去年9月搶下冬奧門票，榮膺台灣近30年來第一人，更是本土培養出的首位冬奧花滑新希望，他準備在五環舞台施展現最佳一面，讓全世界知道來自亞熱帶的寶島，也能在冰上發光發熱。此外，日本花滑女王坂本花織、比利時名將亨德莉克絲都可能賽後謝幕；至於義大利地主短道競速滑冰傳奇方塔娜，已獲11面冬奧獎牌，準備第6屆出擊的她，則將擔任開幕式東道主代表團掌旗官之一。

五、兩大魔王關 李洋部長期中考

奧運羽球雙金的李洋接下運動部長，3個月蜜月期即將結束，新的一年國內體育各單項協會陸續改選，由於山頭林立且新舊勢力糾結，檯面下暗潮洶湧，像重量級的籃球協會就已連3度會員大會流會，能否順利權力交接備受質疑，加上PLG、TPBL兩大職籃聯盟始終合併未果，李洋如何擺平這些「燙手山芋」？將是證明治理決策能力的期中考。

