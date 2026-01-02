自由電子報
體育 即時新聞

得三分球得天下 勇士馬刺當最佳說客

2026/01/02 05:30

柯瑞（中）完成生涯第400場單場至少5記三分球賽事，率勇士擊退黃蜂。（路透）柯瑞（中）完成生涯第400場單場至少5記三分球賽事，率勇士擊退黃蜂。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士、馬刺昨再度證明三分球是最佳贏球利器！勇士飆進24顆三分球，以132：125射落黃蜂；錢帕尼轟出破隊史紀錄的單場11記三分球，率馬刺以134：132力退尼克，終結2連敗，報了NBA盃冠軍賽輸球之仇。

錢帕尼（左二）締造馬刺隊史單場最多三分球紀錄。 （美聯社）錢帕尼（左二）締造馬刺隊史單場最多三分球紀錄。 （美聯社）

勇士昨三分球命中率高達49％，收下近6場的第5勝，戰績18勝16敗暫居西部第8。勇士一哥柯瑞返鄉比賽吸引19685名觀眾，創下黃蜂主場史上最多進場人數紀錄。

柯瑞率隊踢館

夏洛特輸球賺票房

柯瑞三分球10投5中，進帳26分，也是他生涯第400場單場投進至少5記三分球的賽事，持續堆高「柯瑞障礙」。另外，夏洛特市府賽前宣布，通往柯瑞母校戴維森學院第30號出口匝道更名為「Stephen Curry Exit」，向這位NBA史上最強三分射手致敬。

馬刺昨克服全場最多19分落後，逆風翻盤，最大功臣是攻下36分的錢帕尼，昨專注投三分球，17次出手都在三分線外，投進破隊史紀錄的11記三分球。

錢帕尼11記長射

尼克教頭賽後致歉

錢帕尼前5戰三分球21投僅2中，失去射手本色，昨他一吐怨氣，尤其下半場飆入8顆，成為黑衫軍逆轉功臣。尼克總教練布朗大讚錢帕尼實在太準，但也強調自家球員防守表現不及格，「我對我們的球員失望，我們不尊重錢帕尼，在轉換進攻時沒有盯住他。」

馬刺「法國怪物」溫班亞瑪在末節左膝扭傷退場，上場24分鐘斬獲31分、13籃板，好消息是傷勢並無大礙，他表示，「我原本還要上場，但團隊把我攔住，會接受相關檢查，應該下一場就能出賽。」

