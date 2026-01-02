自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

羅聖欽20公里競走 第一次叩關就破全國

2026/01/02 05:30

羅聖欽（右）昨在東京元旦競走錦標賽打破台灣男子20公里競走紀錄，與教練翁竹毅一同迎接驚喜。（教練翁竹毅提供）羅聖欽（右）昨在東京元旦競走錦標賽打破台灣男子20公里競走紀錄，與教練翁竹毅一同迎接驚喜。（教練翁竹毅提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕17歲的北市陽明高中小將羅聖欽，昨在日本東京元旦競走錦標賽迎接生涯首場20公里競走賽事，雖賽前內心忐忑，仍以破全國紀錄的1小時22分59秒獲得第7名，並一舉達到今年名古屋亞運參賽標準。

17歲小將 征戰東京寫紀錄

羅聖欽去年11月底在廣島中央競走賽男子5000公尺繳出19分53秒57，成為台灣首位挺進20分內的好手，也成為U20、U18全國紀錄保持人。

但不到1個月就要從5000公尺轉戰20公里賽事並非易事，除了體力、戰術不同，心理也是一大考驗，教練翁竹毅除了為羅聖欽加入長距離訓練，也找來運動心理師輔導，讓他不要太緊張，希望他能跨越名古屋亞運參賽門檻1小時27分08秒，並挑戰許嘉維保持的全國紀錄1小時23分43秒。

身心考驗 運科輔助見成效

昨天東京氣溫僅攝氏6度且無風，羅聖欽前10公里穩定配速完成，最後10公里甚至可以加速完賽，他笑說，看到成績時相當驚喜，沒想過可以比全國紀錄快這麼多。

對於愛徒的表現，翁竹毅並不意外，因為這是他不斷訓練努力堆疊而成，且具備勇於挑戰的心，加上運動科學的輔助，羅聖欽也期許在亞運能專注做好自己，把平常的練習執行好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中