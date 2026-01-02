羅聖欽20公里競走 第一次叩關就破全國

羅聖欽（右）昨在東京元旦競走錦標賽打破台灣男子20公里競走紀錄，與教練翁竹毅一同迎接驚喜。（教練翁竹毅提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕17歲的北市陽明高中小將羅聖欽，昨在日本東京元旦競走錦標賽迎接生涯首場20公里競走賽事，雖賽前內心忐忑，仍以破全國紀錄的1小時22分59秒獲得第7名，並一舉達到今年名古屋亞運參賽標準。

17歲小將 征戰東京寫紀錄

羅聖欽去年11月底在廣島中央競走賽男子5000公尺繳出19分53秒57，成為台灣首位挺進20分內的好手，也成為U20、U18全國紀錄保持人。

請繼續往下閱讀...

但不到1個月就要從5000公尺轉戰20公里賽事並非易事，除了體力、戰術不同，心理也是一大考驗，教練翁竹毅除了為羅聖欽加入長距離訓練，也找來運動心理師輔導，讓他不要太緊張，希望他能跨越名古屋亞運參賽門檻1小時27分08秒，並挑戰許嘉維保持的全國紀錄1小時23分43秒。

身心考驗 運科輔助見成效

昨天東京氣溫僅攝氏6度且無風，羅聖欽前10公里穩定配速完成，最後10公里甚至可以加速完賽，他笑說，看到成績時相當驚喜，沒想過可以比全國紀錄快這麼多。

對於愛徒的表現，翁竹毅並不意外，因為這是他不斷訓練努力堆疊而成，且具備勇於挑戰的心，加上運動科學的輔助，羅聖欽也期許在亞運能專注做好自己，把平常的練習執行好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法