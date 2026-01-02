自由電子報
體育 即時新聞

自由日日Shoot》經典賽投手決勝 防禦率6.93曝警訊

2026/01/02 05:30

旅日火腿隊的古林睿煬有機會首度參加一級國際賽。（資料照）旅日火腿隊的古林睿煬有機會首度參加一級國際賽。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕台灣隊在世界棒球12強賽以4：0完封勝日本奪冠後，續掌日本武士隊兵符的監督井端弘和，針對3月6日經典賽日本首戰台灣的關鍵戰役已下達必勝令：「一定要贏！」

日本隊總教練井端弘和接受日媒訪問時寫下與去年相同的代表字「新」，期許今年以全新姿態再度朝世界第一邁進。（取自侍日本官網）日本隊總教練井端弘和接受日媒訪問時寫下與去年相同的代表字「新」，期許今年以全新姿態再度朝世界第一邁進。（取自侍日本官網）

世界棒壘球總會（WBSC）昨公布最新世界排名，日、台依舊分居第一、二，但過去5屆經典賽台灣隊戰績僅5勝12敗，只在2013年打進8強，與勇奪3冠的日本有天壤之別，本屆經典賽台灣隊要挑戰隊史最佳成績，投手群表現絕對是關鍵。

徐若熙獲軟銀支持征戰經典賽。（資料照）徐若熙獲軟銀支持征戰經典賽。（資料照）

台灣隊5屆17戰

台灣隊挑戰隊史最佳成績，考驗總教練曾豪駒布局。（資料照）台灣隊挑戰隊史最佳成績，考驗總教練曾豪駒布局。（資料照）

投手崩盤成致命傷

歷屆經典賽台灣隊團隊投球成績歷屆經典賽台灣隊團隊投球成績

翻開經典賽歷史，台灣隊投手群表現慘不忍睹，17場比賽共148局投球狂失123分，其中114分責失，防禦率高達6.93，場均至少丟7分，要贏球談何容易。

日本隊經典賽首戰對決台灣，大谷翔平預計單刀打擊出賽。（資料照）日本隊經典賽首戰對決台灣，大谷翔平預計單刀打擊出賽。（資料照）

過去5屆經典賽，台灣隊有4屆在預賽就遭淘汰，主因就是投手群全面崩盤，團隊防禦率從6.84到10，都無法名列該屆參賽球隊前十，上一屆戰績2勝2敗在分組預賽排名墊底，導致這一屆必須從資格賽打起，致命傷就是團隊防禦率7.20實在太慘。

唯一例外是2013年，當時台灣隊預賽力抗澳洲、荷蘭、南韓，團隊防禦率僅2.42，複賽強碰日本鏖戰10局才以1分差飲恨，次役對古巴氣力放盡，撐7局狂失14分遭提前結束比賽，團隊防禦率暴漲至5.36，該屆台灣隊拿下第8名已是隊史最佳。

3月力拚前進美國

先發戰力絕對關鍵

展望3月經典賽，先發投手戰力絕對是重中之重，過去5屆台灣隊先發投手防禦率是慘烈的7.52，若扣除2013年王建民先發2場共12局無失分，帳面數據更難看，也讓牛棚完全燃燒。

日前日本職棒火腿、軟銀球團已表明，同意讓古林睿煬、徐若熙打經典賽，加上12強世界冠軍王牌林昱珉、大聯盟級的鄧愷威、國家隊常客黃子鵬，若他們都能參賽，台灣隊先發輪值戰力將更完整，有望揮別陰霾力抗群雄。

