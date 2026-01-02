經典賽》對照台灣4連戰 南韓賽程相對友善

經典賽C組3月5日開打，台灣隊面臨4連戰、1次「晚接午」賽程考驗。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕2026年WBC世界棒球經典賽，台灣隊能否晉級8強前進美國，除了投手群必須繳出好表現，能否熬過4連戰和「晚接午」的地獄賽程也是關鍵，十足考驗台灣隊投手戰力深度和教練團調度功力。

經典賽預賽C組賽程表

上屆經典賽身為地主的台灣隊，預賽最後兩戰面臨「晚接午」硬仗，雖以9：5扳倒荷蘭，但以1：7不敵古巴，5隊戰績同為2勝2敗，比較對戰失分率排名分組墊底，導致這屆必須從資格賽打起。

台灣連打4天 1次晚接午

去年2月台灣隊闖過資格賽考驗，與哥倫比亞、尼加拉瓜、巴西攜手挺進會內賽，今年經典賽從資格賽出現的4支球隊，都面臨4連戰加上至少1次「晚接午」的艱苦賽程。

本屆經典賽預賽台灣隊分在C組，地點在東京巨蛋，分組5取2晉級8強，前進美國邁阿密。3月5日上午11點台灣隊首戰澳洲，隔天晚上6點強碰日本，7日上午11點迎戰捷克，8日上午11點對決南韓，賽程非常硬。

台灣隊力爭8強門票的頭號假想敵南韓，賽程相對友善，3月5日晚上6點對捷克，隔天休兵，7日晚上6點上演日韓大戰，8日上午11點對台灣，9日晚上6點再對澳洲，最多3連戰，也要打1次「晚接午」。

