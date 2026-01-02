自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽》對照台灣4連戰 南韓賽程相對友善

2026/01/02 05:30

經典賽C組3月5日開打，台灣隊面臨4連戰、1次「晚接午」賽程考驗。（資料照）經典賽C組3月5日開打，台灣隊面臨4連戰、1次「晚接午」賽程考驗。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕2026年WBC世界棒球經典賽，台灣隊能否晉級8強前進美國，除了投手群必須繳出好表現，能否熬過4連戰和「晚接午」的地獄賽程也是關鍵，十足考驗台灣隊投手戰力深度和教練團調度功力。

經典賽預賽C組賽程表經典賽預賽C組賽程表

上屆經典賽身為地主的台灣隊，預賽最後兩戰面臨「晚接午」硬仗，雖以9：5扳倒荷蘭，但以1：7不敵古巴，5隊戰績同為2勝2敗，比較對戰失分率排名分組墊底，導致這屆必須從資格賽打起。

台灣連打4天 1次晚接午

去年2月台灣隊闖過資格賽考驗，與哥倫比亞、尼加拉瓜、巴西攜手挺進會內賽，今年經典賽從資格賽出現的4支球隊，都面臨4連戰加上至少1次「晚接午」的艱苦賽程。

本屆經典賽預賽台灣隊分在C組，地點在東京巨蛋，分組5取2晉級8強，前進美國邁阿密。3月5日上午11點台灣隊首戰澳洲，隔天晚上6點強碰日本，7日上午11點迎戰捷克，8日上午11點對決南韓，賽程非常硬。

台灣隊力爭8強門票的頭號假想敵南韓，賽程相對友善，3月5日晚上6點對捷克，隔天休兵，7日晚上6點上演日韓大戰，8日上午11點對台灣，9日晚上6點再對澳洲，最多3連戰，也要打1次「晚接午」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中