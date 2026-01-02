自由電子報
體育 即時新聞

經典賽》台灣隊集訓重點 30秒規則不能再吃虧

2026/01/02 05:30

林佳緯在去年經典賽資格賽3度違反「打者輪替30秒」規定。（資料照）林佳緯在去年經典賽資格賽3度違反「打者輪替30秒」規定。（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中職去年比賽節奏進化不少，不代表能適應3月世界棒球經典賽的大聯盟級計時器，除了壘上無人、有人是超快的15秒、18秒，嚴格執行的「打者輪替30秒」更在去年WBC資格賽讓台灣隊吃足苦頭，必須從集訓就重點加強。

打者輪替超級趕

資格賽6度違規居首

大聯盟和經典賽規定，當打席產生結果，計時器會從「30秒」倒數，催促下一位打者儘快站上打擊區，並在倒數剩8秒時準備好打擊，這是中職計時器至今沒有用過的特殊規定，去年2月資格賽的初體驗，林佳緯就包辦3次違規，奉送給投手3顆好球，當時他就說：「（大聯盟計時器）超級趕！」

投手也受約束

逾時奉送對手壞球

不只林佳緯、宋晟睿都中計，陌生的30秒規定讓台灣隊投手也吃苦頭，旅美的莊陳仲敖和陳韻文都因30秒規則被判2顆壞球，台灣隊的超時違規全與「30秒」有關，合計6次在資格賽2組8隊中排名第1。在每一球錙銖必較的會內賽，這種可能左右戰局的錯誤必須降到最低。

中職已有2個球季強化版計時器、1次經典賽資格賽的磨練，相關規定不會太陌生，倒是對台灣隊預賽勁敵日本隊的國內選手來說較陌生，不僅日職沒有計時器，也是國際賽首度遇上，從去年11月跟南韓隊的交流賽開始，日本隊就加緊腳步適應，避免在比賽中受時間壓迫影響投球表現。

