好想贏台灣 韓職縮時改制18秒

中職縮時成效顯著，比賽節奏快過日、韓職。（資料照）

中職計時器導入4季

節奏比日韓快

〔記者龔乃玠／台北報導〕中職導入投球計時器第4季收到成效，9局比賽時間平均僅2小時54分，節奏快過日本和南韓職棒，如果今年例行賽能導入去年熱身賽的「加快版」，有機會挑戰職棒元年的史上最快紀錄。

中職從2022年加裝「投球計時器」，要求投手壘上無人須在20秒內出手，卻因執法不嚴、無限制壘上有人投球時間，導致成效不彰。2024年導入壘上有人25秒內須投球的規定後，從2023年9局平均3小時20分，縮短至去年的2小時54分，足足省26分鐘，讓球迷非常有感。

台鋼雄鷹總教練洪一中曾直呼：「這樣比賽比較好看啦！」不只是觀眾，連他看到投手拖拖拉拉都會想罵，「投手拖太久，對守備也不好。」中職去年6隊，有5隊比賽時間快上逾10分鐘，又以中信兄弟和味全龍的2小時52分並列最快。

3隊使用電子暗號器

加速成效顯著

更不簡單的是，中職去年9局比賽時間超越韓職的3小時2分、日職的3小時5分，前次中職節奏勝過日職已要追溯至2010年，數據背後關鍵不只有投球計時器，還有使用電子暗號系統的隊伍增加，依序有味全龍、統一獅和中信兄弟跟進，省去壘上有人防偷暗號而打出複雜暗號的時間。

中職去年比賽節奏突飛猛進，仍不可忽視其他國家職棒想進步的企圖心，南韓職棒已宣布今年壘上無人縮短至18秒、壘上有人23秒，這正是去年中職在公辦熱身嘗試加嚴版計時器的秒數，若中職也有機會跟進，可望挑戰1990年僅2小時46分的史上最速紀錄。

