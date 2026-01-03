U21金牌軍進職棒 6年折損10人

劉昱言去年回鍋猿隊，季後被釋出。（資料照）

再添3投退場

U21世界盃金牌世代 24名國手現況

包括彭識穎轉教練

楊志龍遭兄弟釋出，職棒生涯恐告終。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕在2025年最後一天，中信兄弟宣布釋出楊志龍，彭識穎轉任教練，加上季後樂天桃猿釋出劉昱言，U21世界盃金牌世代成員，連6年共計10名球員遭職業球團釋出、退役或轉任教練，不禁讓人感嘆職棒路難行。

彭識穎在2015年選秀獲兄弟指名，去年季後接受球團安排轉任教練。（資料照）

2014年在台灣舉行的U21世界盃，台灣隊一路過關斬將，決賽以9：0完封勝日本勇奪金牌，郭俊麟先發7局無失分拿下勝投和大會MVP，24名U21金牌國手有22人打職棒。

2014年U21世界盃，台灣隊在冠軍戰完封日本奪金。（資料照）

冠軍世代24人

近半登出球員身分

只是U21金牌世代進職棒並非全員一帆風順，從2020年蔡奕玄、張凱倫，2021年楊岱均，2022年林羿豪、陳明軒，2023年張皓緯，2024年陳品捷，到2025年楊志龍、彭識穎、劉昱言，連6年季後都有U21金牌成員遭釋出、退役或轉教練，折損率近半。

兄弟在2015、2016年選秀先後在第3輪指名彭識穎、楊志龍，兩人潛力備受期待，無奈發展不如預期，彭識穎累計出賽201場共投156.1局，防禦率6.45，季後接受球團安排轉任教練，楊志龍累計出賽89場投了174局，防禦率5.43，季後遭釋出，近年他飽受傷勢所苦，生涯恐告終。

當年劉昱言在U21複賽對日本先發5局無失分，表現令人激賞，2016年他投入選秀獲Lamigo桃猿第3輪指名，後來轉戰味全龍，去年回鍋又在季後被釋出，生涯防禦率6.35，目前仍等待伯樂。

U21台灣隊長楊岱均原本前景一片看好，進職棒卻罹患腦瘤，嚴重影響攻守發揮，一代業餘名將如流星瞬間殞落，最讓人惋惜。

