自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

U21金牌軍進職棒 6年折損10人

2026/01/03 05:30

劉昱言去年回鍋猿隊，季後被釋出。（資料照）劉昱言去年回鍋猿隊，季後被釋出。（資料照）

再添3投退場

U21世界盃金牌世代 24名國手現況U21世界盃金牌世代 24名國手現況

包括彭識穎轉教練

楊志龍遭兄弟釋出，職棒生涯恐告終。（資料照）楊志龍遭兄弟釋出，職棒生涯恐告終。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕在2025年最後一天，中信兄弟宣布釋出楊志龍，彭識穎轉任教練，加上季後樂天桃猿釋出劉昱言，U21世界盃金牌世代成員，連6年共計10名球員遭職業球團釋出、退役或轉任教練，不禁讓人感嘆職棒路難行。

彭識穎在2015年選秀獲兄弟指名，去年季後接受球團安排轉任教練。（資料照）彭識穎在2015年選秀獲兄弟指名，去年季後接受球團安排轉任教練。（資料照）

2014年在台灣舉行的U21世界盃，台灣隊一路過關斬將，決賽以9：0完封勝日本勇奪金牌，郭俊麟先發7局無失分拿下勝投和大會MVP，24名U21金牌國手有22人打職棒。

2014年U21世界盃，台灣隊在冠軍戰完封日本奪金。（資料照）2014年U21世界盃，台灣隊在冠軍戰完封日本奪金。（資料照）

冠軍世代24人

近半登出球員身分

只是U21金牌世代進職棒並非全員一帆風順，從2020年蔡奕玄、張凱倫，2021年楊岱均，2022年林羿豪、陳明軒，2023年張皓緯，2024年陳品捷，到2025年楊志龍、彭識穎、劉昱言，連6年季後都有U21金牌成員遭釋出、退役或轉教練，折損率近半。

兄弟在2015、2016年選秀先後在第3輪指名彭識穎、楊志龍，兩人潛力備受期待，無奈發展不如預期，彭識穎累計出賽201場共投156.1局，防禦率6.45，季後接受球團安排轉任教練，楊志龍累計出賽89場投了174局，防禦率5.43，季後遭釋出，近年他飽受傷勢所苦，生涯恐告終。

當年劉昱言在U21複賽對日本先發5局無失分，表現令人激賞，2016年他投入選秀獲Lamigo桃猿第3輪指名，後來轉戰味全龍，去年回鍋又在季後被釋出，生涯防禦率6.35，目前仍等待伯樂。

U21台灣隊長楊岱均原本前景一片看好，進職棒卻罹患腦瘤，嚴重影響攻守發揮，一代業餘名將如流星瞬間殞落，最讓人惋惜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中