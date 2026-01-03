自由電子報
U21英雄不退場 陳傑憲最閃亮

2026/01/03 05:30

陳傑憲（中）是2016年選秀獅隊第2指名，如今成為世界級MVP。 （資料照）陳傑憲（中）是2016年選秀獅隊第2指名，如今成為世界級MVP。 （資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕U21世界盃金牌世代臥虎藏龍，陳傑憲、黃子鵬、郭俊麟後來助台灣隊奪12強世界冠軍，宋家豪、林岱安、蘇智傑、王柏融也各擁一片天。

蘇智傑在2014年U21守二壘、陳傑憲守游擊，組成台灣隊二游黃金拍檔，2016年蘇智傑成為統一獅選秀狀元，陳傑憲是獅隊第2指名，進職棒後兩人都移防外野。2024年陳傑憲以台灣隊長身分，領軍拿下12強世界冠軍並榮膺大會MVP，成為家喻戶曉的超級球星，去年季前與獅隊簽下10年最高總值2億鉅約，蘇智傑則在季後行使FA權利，最終以4年總值3360萬合約續留。

郭俊麟、宋家豪

愈挫愈勇

郭俊麟是U21大會MVP，宋家豪則是賽事防禦率王，兩人先後挑戰日職，後來宋家豪成為第一位達成百中繼里程碑的台灣球員，郭俊麟返台後表現一度沉寂，在12強重新綻放光芒。

黃子鵬、林岱安

身價飆升

黃子鵬在U21世界盃僅投2.1局，2017年選秀以第7指名加盟桃猿，英雄不怕出身低，進職棒他先後拿下中繼王、防禦率王，在12強表現亮眼，先發3場共投12局只失2分，去年季後行使FA權利從樂天桃猿轉戰台鋼雄鷹，簽下5年最高總值6600萬合約，平均月薪破百萬，和U21戰友王柏融再聚首「做伙拚」。具5年日職資歷的王柏融，曾連兩年締造中職單季4成打擊率壯舉。

林岱安原本是游擊手，在台體大三才轉戰捕手，大學剛畢業入選U21全明星隊最佳捕手，加盟獅隊蹲捕功力備受肯定，去年季後透過FA轉戰富邦悍將，拿到7年最高總值5600萬合約。

