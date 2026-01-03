自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

U21金牌世代》當藝人當合庫人 24之2不走職棒

2026/01/03 05:30

陳毅宏（資料照）陳毅宏（資料照）

曹佑寧在演藝圈發光

曹佑寧（資料照）曹佑寧（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕U21世界盃金牌世代24名國手，只有2人沒打職棒，曹佑寧當藝人，陳毅宏當合庫人。陳毅宏說，「佑寧打跑守都很有水準，如果進職棒一定可以成為一線球星，他當藝人也滿好的。」

陳毅宏國中才加入棒球隊，曾入選U21世界盃、U23世界盃、世大運、亞錦賽、港口盃國家隊，國手資歷豐富又有U21金牌光環加身，但他選擇走不同的路。

陳毅宏放棄中職選秀

陳毅宏解釋，2014年第一屆爆米花聯盟他是合庫借將，自評實力和學長有落差，與U21同守三壘的隊友李宗賢相較，各方面條件都不如，加上大四狀況不佳，當時中職又只有4隊，大學畢業不到1年他就升格成為合庫正式球員，多重因素讓他放棄選秀。

不少U21戰友在職棒發光發熱，陳毅宏說，陳傑憲在U21打後段棒次，進職棒進步很多，現已是世界級MVP，蘇智傑每次出國比賽常抱一大桶堅果回飯店，吃起來乏味卻富含營養，沒比賽晚上9點多就關燈就寢，飲食生活訓練都非常自律，看到他們的成就不會羨慕，各自在職業、業餘棒壇打拚。

「時間過得好快，超過10年了。」陳毅宏說，U21奪冠是很美好的回憶，這一批國手個性其實差很多，但凝聚力非常好，印象最深刻的是王柏融對南韓敲三壘安打，當下竟然哭了，沒想到這麼內斂的選手竟然會在場上釋放情緒，這一幕永生難忘。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中