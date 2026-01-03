U21金牌世代》當藝人當合庫人 24之2不走職棒

陳毅宏（資料照）

曹佑寧在演藝圈發光

曹佑寧（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕U21世界盃金牌世代24名國手，只有2人沒打職棒，曹佑寧當藝人，陳毅宏當合庫人。陳毅宏說，「佑寧打跑守都很有水準，如果進職棒一定可以成為一線球星，他當藝人也滿好的。」

陳毅宏國中才加入棒球隊，曾入選U21世界盃、U23世界盃、世大運、亞錦賽、港口盃國家隊，國手資歷豐富又有U21金牌光環加身，但他選擇走不同的路。

陳毅宏放棄中職選秀

陳毅宏解釋，2014年第一屆爆米花聯盟他是合庫借將，自評實力和學長有落差，與U21同守三壘的隊友李宗賢相較，各方面條件都不如，加上大四狀況不佳，當時中職又只有4隊，大學畢業不到1年他就升格成為合庫正式球員，多重因素讓他放棄選秀。

不少U21戰友在職棒發光發熱，陳毅宏說，陳傑憲在U21打後段棒次，進職棒進步很多，現已是世界級MVP，蘇智傑每次出國比賽常抱一大桶堅果回飯店，吃起來乏味卻富含營養，沒比賽晚上9點多就關燈就寢，飲食生活訓練都非常自律，看到他們的成就不會羨慕，各自在職業、業餘棒壇打拚。

「時間過得好快，超過10年了。」陳毅宏說，U21奪冠是很美好的回憶，這一批國手個性其實差很多，但凝聚力非常好，印象最深刻的是王柏融對南韓敲三壘安打，當下竟然哭了，沒想到這麼內斂的選手竟然會在場上釋放情緒，這一幕永生難忘。

