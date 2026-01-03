吳哲源宣布退休 林仲秋惋惜沒等到關鍵電話

31歲吳哲源熬不過肩傷磨難，昨黯然宣布退休。（資料照）

年末遭兄弟釋出

31歲告別主戰場

〔記者羅志朋／台北報導〕熬不過「肩」難挑戰，31歲的吳哲源在2025年最後一天遭中信兄弟釋出，昨他無預警宣布退休，並感性發文表示，「若有一天，孩子們問起我過去的工作，我可以微笑、也可以很驕傲地告訴他們：『爸爸，曾經是一名職棒球員』。」他的高中恩師林仲秋直呼，吳哲源年紀輕輕就退休，真的很可惜。

吳哲源出身東勢高工，原本是內野手，由於打擊不佳，在2015年升高苑科大四年級才改練投手，前一年底U21世界盃台灣隊才剛奪金牌，他跟黃金世代的成員年紀相仿。

經典賽一戰成名

開季肩傷纏身

棄打從投後，吳哲源在2016年選秀獲兄弟第10指名，以吊車尾之姿擠進職棒窄門，2022年戰績11勝1敗、防禦率2.85，拿下最佳進步獎和投手金手套。2023年經典賽，吳哲源對荷蘭中繼4.1局無失分一戰成名，無奈開季第7場先發就因右肩傷勢退場，歷經漫長復健仍黯然退休，「能代表國家出戰經典賽，這是當年剛被選進職棒的我，從未想像過的榮耀。」

吳哲源常跟林仲秋聯絡，1個月前對恩師說，在等待測試機會，如果通過立即告知，只是林仲秋沒等到這通電話，「2022年哲源投球量多，隔年休息不夠就去打經典賽，太拚了啦，加上身體單薄容易受傷，這道光芒太短暫，非常可惜。」

