體育 即時新聞

不容易的20年 魏全暫時登出棒球路

2026/01/03 05:30

魏全在元旦當天宣布引退。（資料照）魏全在元旦當天宣布引退。（資料照）

生涯一軍出賽10場

兩度遭職棒釋出

〔記者倪婉君／台北報導〕職棒路有多難行，曾因姓名受到關注的魏全深有感觸，他在2019年季中選秀獲味全龍最後指名時曾引來全場歡呼，但僅在味全一軍出賽1場就於前年底遭到戰力外，去年加盟富邦悍將後也僅在一軍出賽9場，今年元旦宣布卸下球員身分，在13日過28歲生日前轉換跑道，直言從國小至今的20年棒球路，「這條路上一直都不簡單」。

在2014年U21世界盃奪冠的台灣隊成員，享有「金牌世代」美名，而那批介於1991至1995年出生的球員有22人走上職棒路，如今已10人轉換跑道。比他們更年輕的魏全在1998年出生，則已兩度歷經職棒球隊釋出，發文寫下棒球路不簡單、但很值得的「退役宣言」，並表示，「相信這一切都是必經的學習過程，也許有天還會用不一樣的身分走回棒球的這條道路上。」

味全球團在7年前重返職棒的首次選秀會上，將第28輪第32指名的「最後一籤」給了魏全，也讓這位來自高苑工商、北市大的捕手展開職棒生涯，但最終累計一軍出賽10場17打數3安打，代表作是去年10月1日在新莊城堡對中信兄弟10局下敲出追平比分安打，生涯首度獲選單場MVP。

