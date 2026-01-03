SBL黑鳶新手運 19次失誤驚險開紅盤

SBL新球季昨開打，基隆黑鳶成軍第一戰險勝台啤，隊長王子綱（左）斬獲17分。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕第23季SBL超級籃球聯賽昨在板橋體育館點燃戰火，新軍基隆黑鳶多點開花，5人得分達到雙位數，以88：85力克台灣啤酒，隊史首戰開出紅盤。

黑鳶胡凱翔（右）貢獻全隊最高20分。（記者陳志曲攝）

SBL第五隊

首戰險勝台啤

SBL本季迎來第5隊基隆黑鳶，由楊志豪出任主帥，在選秀指名亞運3x3籃球金牌成員余祥平成為狀元，由前攻城獅好手王子綱擔任隊長，先前捲入酒駕風波的前領航猿球星周儀翔，也在SBL舞台重返賽場。

胡凱翔面對前東家無懼

黑鳶此役帶著70：60領先決勝節，但末節被台啤步步進逼，在倒數5.6秒追到只剩2分差，隨後胡凱翔2罰1中，助隊守住勝利，胡凱翔此役面對前東家三分球3投3中拿下全隊最高20分，隊長王子綱挹注17分、6籃板、5助攻。

主帥楊志豪表示，團隊有備而來，球員都相當期待賽季來臨，能夠拿下首勝非常開心，但在細節仍有進步空間，尤其是失誤控制，黑鳶昨發生19次失誤，台啤只有7次。楊志豪強調，球員必須更有耐心，「相信這場比賽讓大家知道我們有爭冠實力，但細節要做得更好，一步一腳印。」

周儀翔披上黑鳶戰袍首秀上場31分鐘拿下10分、5籃板、4助攻，但也發生7次失誤，他坦言，一年未在有觀眾的情況下比賽，目前還在慢慢調整狀態，「後面幾個失誤滿不應該的，提早看到問題就提早修正。」

台銀首戰打趴衛冕軍

台灣銀行昨靠洋將詹姆士21分、17籃板領軍，以81：69擊敗衛冕軍裕隆集團，收下本季首勝，前新北國王好手陳俊男轉戰SBL首秀5分、4籃板作收。

