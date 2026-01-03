自由電子報
大馬賽》周天成林俊易領銜 首輪三組台灣內戰

2026/01/03 05:30

周天成（資料照）周天成（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕BWF世界巡迴賽即將迎來全新賽季，首站超級1000系列馬來西亞羽球公開賽6日點燃戰火，男單首輪就要上演「台灣內戰」，台灣一哥周天成大戰「左手重砲」林俊易，至於剛成為台灣第一男雙的王齊麟／邱相榤新球季確定延後開始。

林俊易（資料照）林俊易（資料照）

新賽季6日開打

世界排名第6的周天成去年共打27站巡迴賽，也在北極公開賽拿下冠軍，即將邁入36歲仍保有一定競爭力，他在新球季第1場1000等級大賽當然不缺席。周天成榮膺男單第5種子，和林俊易在國際賽第7度交鋒，小天之前對戰取得4勝2敗優勢。另外，王子維、李佳豪、戚又仁也有參賽。

麟榤配確定1月休兵

王齊麟／邱相榤憑藉年終賽積分，世界排名升到13名，創下合作以來新高，不過邱相榤年終賽弄傷膝蓋，為求保險起見，麟榤配1月所有巡迴賽都不參賽。王齊麟透露，先讓邱相榤好好養傷，預計今年首場賽事為2月亞洲混合團體錦標賽。李哲輝／楊博軒、李芳至／李芳任、劉廣珩／楊博涵、陳子睿／林煜傑都會參戰。

女單部分，台灣一姊邱品蒨將在首輪強碰林湘緹，且下輪對手可能是世界排名第2中國女將王祉怡；第一女雙謝沛珊／洪恩慈也要對上自家人林筱閔／汪郁喬。

