一球攻頂 伍鐸障礙呼之欲出

伍鐸以2年球員合約續留龍隊，今年第12個球季將超越羅力，成為史上最資深洋將。（資料照）

〔記者徐正揚／專題報導〕時序進入2026年，中職37年將於3月28日展開，許多個人成績也將繼續往前推進，焦點之一是不受外籍球員註冊與登錄限制的伍鐸，當他本季第1次為味全龍登板投球，將是他連續12年在中職出賽，並以效力第12個球季超越前富邦悍將羅力的11季，成為中職史上最資深洋將，樹立不但空前還可能絕後的「伍鐸障礙」。

獅隊布雷克今年邁入在中職第7個球季。（資料照）

挑戰超越羅力

兄弟德保拉生涯第7季將挑戰風神76勝隊史紀錄。（資料照）

12季最資深洋將

中職現役洋投效力球季排行

伍鐸自2015年起歷經中信兄弟、富邦悍將和味全，在中職連續11季出賽，超越前興農牛勇壯的連續9季，在中職累計11季與羅力並列第1，2024年季後由聯盟公告，成為繼羅力後第2位取得不受限外籍球員註冊與登錄限制的洋將。由於伍鐸去年12月以2年球員合約續留味全，新球季開打後將繼續堆高個人數據，生涯累計184場先發、78勝、投1208.2局都排洋將第3多。

德保拉、布雷克邁入第7季

同於2020年來台發展的兄弟德保拉、統一獅布雷克，今年都將邁入在中職的第7個球季，累計71勝的德保拉可望超越風神的76勝，成為兄弟隊史最多勝洋投，並挑戰150場先發、80勝、投900局、奪900次三振等里程碑。布雷克再拿9勝也有機會挑戰柏格的58勝，成為統一隊史最多勝洋投。

鋼龍、後勁

並列現役第3長

味全鋼龍、台鋼雄鷹後勁都將邁入在中職的第6個球季，資歷在現役洋投並列第3長，鋼龍累計51勝，有機會在季末超越黃平洋的65勝，成為味全隊史最多勝投手。比較特別的是富邦魔力藍，即便2023、24年分別因受傷、復健，只於季初、831大限前各為兄弟出賽1場，實際登錄一軍不滿2年，帳面上卻連續5季有出賽紀錄，今年在中職也將邁入第6個球季。

