中職潛規則考古 洋將在同隊最多待3年

鷹俠（左）1990年起效力中職三商虎7個球季。（資料照）

2000年之前難衝年資

鷹俠、湯尼以7季掛帥

〔記者徐正揚、羅志朋／專題報導〕中職早期有許多不成文默契，外籍球員在單一球隊最多只待3年是其一，主因是避免其他球隊競價或選手漫天索價。如今隨著環境提升，不但有符合「羅力條款」不占洋將登錄名額的本土洋將出現，台鋼雄鷹洋投後勁、味全龍總教練葉君璋先後倡儀年限下修，才有機會看到更多「羅力」出現。

勇壯一度樹立「9季障礙」

中職在2000年以前，能至少效力5季的洋將相當有限，史上第1位全壘打王鷹俠、救援王湯尼同以連續7季並列第1；2000年以後，各隊洋將補強管道逐漸增加，回鍋洋將因為年齡增長身手不再，僅蓋瑞、雷猛、風神等人能推進到至少6季，勇壯連續9季效力一度被視為中職洋將的天花板。

但隨著各隊母企業願意投入更多資源，洋將薪資與韓職的差距逐漸拉近，中職不僅成為洋將前往韓、日職棒發展的跳板，還在2020年9月領隊會議通過外籍球員一軍年資滿9年，便不受洋將登錄限制的「羅力條款」，目前羅力已退役，伍鐸則是符合條款的第2人，「旅台」資歷都超過10年。

羅力條款有「異」見

倡議應放寬為7年

後勁認為9年年資應改為7年，葉君璋也指出，中職各隊找來的洋將年紀偏大，不然就是身手走下坡，這跟薪資有關，「若下修至7年，或許更年輕更強的洋投就願意來」。去年伍鐸直球均速僅135至136公里，仍能靠精準控球和變化球在中職生存，葉總直言，如果伍鐸仍佔洋將缺，球隊或許有不同想法，「羅力條款讓伍鐸有奮鬥目標，每年都在精進自己」。

