體育 即時新聞

葉君璋談3洋投 找出前同事共同點

2026/01/04 05:30

勇壯連9季效力興農牛，一度是中職洋將天花板。（資料照）勇壯連9季效力興農牛，一度是中職洋將天花板。（資料照）

曾與勇壯、羅力、伍鐸共事

2016年義大犀牛教頭葉君璋領軍封王，洋投羅力是功臣之一。（資料照）2016年義大犀牛教頭葉君璋領軍封王，洋投羅力是功臣之一。（資料照）

〔記者羅志朋／專題報導〕中職3大長壽洋投勇壯、羅力、伍鐸，味全龍總教練葉君璋都共事過，他笑說，「其實他們中文都不怎麼樣，勇壯還聽不太懂中文，但他們完全融入台灣棒球和生活，這點很重要。」

興農牛時期勇壯和葉君璋投捕搭檔6年，後來葉君璋先後執教義大犀牛、富邦悍將、味全龍，羅力、伍鐸效力麾下。

靠控球討生活

旅台適應力最關鍵

葉君璋表示，這3名洋投共通點是實力有一定水準，個性nice，和教練、隊友、後勤團隊都相處得不錯，和球隊文化契合，遇到低潮或表現不佳，球隊願意給他們時間調整，「重點是能持續成長，每年勇壯球種都往上提升，羅力和伍鐸每隔一段時間都會有新球種，他們很少受傷，代表自我要求很高。」

勇壯、羅力和伍鐸都沒上過大聯盟，資歷不顯赫卻能成為中職「長壽助拳人」，葉君璋指出，其實有球速、球威的洋投，在中職不見得能長久，控球才是關鍵，3人都有很好的控球能力，更重要的是，他們打定主意要在台灣退休，所以會想盡辦法找到生存之道。

勇壯是中職史上第1位百勝洋投，葉君璋透露，其實勇壯在興農後期開始走下坡，好在外籍防護員桑塔納的到來，讓勇壯的能力和身體狀態提升，才能成就百勝里程碑。

