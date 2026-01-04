自由電子報
體育 即時新聞

經典賽》台灣隊敢夢邁阿密 解鎖大聯盟雙體驗

2026/01/04 05:30

經典賽台灣隊力拚在C組出線，前進邁阿密複賽。（資料照）經典賽台灣隊力拚在C組出線，前進邁阿密複賽。（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕今年3月開打的世界棒球經典賽，對台灣隊有許多解鎖隊史第一次的機會，若能在東京巨蛋的C組預賽脫穎而出，將初嚐在大聯盟球場比賽的滋味，且有望首度遇到全大聯盟球員建隊的中南美洲強權。

力拚晉級8強

最可能交手委、多

第6屆經典賽複賽的C組晉級隊伍將直飛邁阿密，於馬林魚主場迎接8強賽，屆時台灣隊最可能遇上的對手是委內瑞拉和多明尼加，過往這2隊選手幾乎都來自大聯盟，跟世界12強賽的組隊全然不同，其中多明尼加曾在2013年奪下經典賽冠軍。

過去5屆，台灣隊雖對過巴拿馬、古巴等中南美洲隊伍，但因沒有飛美國的經驗，經典賽隊史尚未遇過全大聯盟陣容的國家隊。今年門檻降至8強就可赴美比賽，台灣隊只要從預賽5隊中搶下2張門票的其中1張，球迷就有機會見識到台灣跟大聯盟軍團的較勁。

台灣隊過去經典賽最佳成績只到8強，但在世界12強斬斷日本隊國際賽27連勝、勇奪隊史首冠後，就連美媒也預測，台灣隊有機會自2013年後首度打進8強。對此，台灣隊總教練曾豪駒表示，「不管外界的評價好不好，我們掌握自己能做的，把能做的做好，自己怎麼評價自己比較重要。」

但複賽就要轉戰美國的賽程安排，日本武士隊也視為衛冕路的第一道難關，畢竟在短時間適應時差和異地環境後，可能就要遇上委內瑞拉或多明尼加。日媒更指出，預賽將對上有徐若熙的台灣，以及有柳賢振的南韓，對付他們絕對不能大意。

