TPBL》攻城獅失準夜 換個方式守住3連勝

特攻阿巴西（中）出賽40分鐘拿下10分10籃板，無法成功捍衛主場。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新竹攻城獅昨團隊5人得分超過雙位數，終場以84：79力退新北中信特攻，收下3連勝，戰績8勝7負暫居聯盟第3，僅落後第2的特攻0.5場勝差。

攻城獅踢館特攻，主控曾柏喻貢獻13分、4助攻。（記者林正堃攝）

5人得分上雙

團隊命中率僅33.3%

兩隊昨上演一場低比分的焦土戰，攻城獅團隊命中率僅33.3%，三分球31投6中，命中率更只有19.4%。總教練威森不諱言，團隊在進攻上還有進步空間，「防守是我們贏球的關鍵，無論是先發還是板凳球員都拚盡全力，成功執行教練團的計畫。」

德魯攻下攻城獅最高的16分，另有9個籃板。先前因違反隊規遭禁賽1個月的朱雲豪拿下本季新高14分，他表示，很開心能回到球場，尤其能在場上有所表現，幫助球隊贏球，「做錯事後也有反省，訓練都要拿出百分之百的努力，也多花時間進行投籃訓練，希望教練看到我是用表現在自我反省。」

主控曾柏喻拿下13分、4助攻、3抄截，但罰球8投僅3中，他表示，罰球是需要克服的課題，也不忘提到隊友高國豪、劉丞勳，「他們要防守對方主力，又要在進攻上保持專注，很感謝他們的付出。」

特攻勝差被追近

不滿吹判尺度

特攻第二節進攻大當機，單節被攻城獅打出23：8強攻，易籃後雖重拾火力，但末節追分功虧一簣，總教練莫米爾賽後對吹判頗有微詞，點出兩隊在罰球數上的落差，不過也坦言第二節的得分荒是必須修正的課題。攻城獅此役35罰26中，特攻12罰8中，馬可拿下全隊最高25分、17籃板。

