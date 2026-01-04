自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL》攻城獅失準夜 換個方式守住3連勝

2026/01/04 05:30

特攻阿巴西（中）出賽40分鐘拿下10分10籃板，無法成功捍衛主場。（記者林正堃攝）特攻阿巴西（中）出賽40分鐘拿下10分10籃板，無法成功捍衛主場。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新竹攻城獅昨團隊5人得分超過雙位數，終場以84：79力退新北中信特攻，收下3連勝，戰績8勝7負暫居聯盟第3，僅落後第2的特攻0.5場勝差。

攻城獅踢館特攻，主控曾柏喻貢獻13分、4助攻。（記者林正堃攝）攻城獅踢館特攻，主控曾柏喻貢獻13分、4助攻。（記者林正堃攝）

5人得分上雙

團隊命中率僅33.3%

兩隊昨上演一場低比分的焦土戰，攻城獅團隊命中率僅33.3%，三分球31投6中，命中率更只有19.4%。總教練威森不諱言，團隊在進攻上還有進步空間，「防守是我們贏球的關鍵，無論是先發還是板凳球員都拚盡全力，成功執行教練團的計畫。」

德魯攻下攻城獅最高的16分，另有9個籃板。先前因違反隊規遭禁賽1個月的朱雲豪拿下本季新高14分，他表示，很開心能回到球場，尤其能在場上有所表現，幫助球隊贏球，「做錯事後也有反省，訓練都要拿出百分之百的努力，也多花時間進行投籃訓練，希望教練看到我是用表現在自我反省。」

主控曾柏喻拿下13分、4助攻、3抄截，但罰球8投僅3中，他表示，罰球是需要克服的課題，也不忘提到隊友高國豪、劉丞勳，「他們要防守對方主力，又要在進攻上保持專注，很感謝他們的付出。」

特攻勝差被追近

不滿吹判尺度

特攻第二節進攻大當機，單節被攻城獅打出23：8強攻，易籃後雖重拾火力，但末節追分功虧一簣，總教練莫米爾賽後對吹判頗有微詞，點出兩隊在罰球數上的落差，不過也坦言第二節的得分荒是必須修正的課題。攻城獅此役35罰26中，特攻12罰8中，馬可拿下全隊最高25分、17籃板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中