TPBL》王皓吉末節帥一波 雲豹止3連敗

王皓吉（雲豹提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕桃園雲豹昨發揮團隊戰力，6人得分超過雙位數，終場以108：102擊敗高雄海神，終止3連敗，戰績11勝4敗續居聯盟龍頭。

雲豹6人得分雙位數。（雲豹提供）

雲豹開季曾拉出6連勝，近期卻苦吞3連敗，昨上半場被傷癒復出的于煥亞轟得暈頭轉向，打完前兩節陷入57：58落後。易籃後急起直追，末節隊長王皓吉挺身而出，加上高錦瑋與米勒在外線開火，打出12：3攻勢拉開差距，收下本季對戰第2勝。

雲豹多點開花，迪亞洛替補拿下全隊最高22分、11籃板，高錦瑋外線7投4中拿下19分，米勒挹注19分、8籃板，王皓吉三分球8投4中拿下14分。

王皓吉賽後將勝利歸功給團隊，表示這場比賽修正防守端問題，找回在場上的專注度，是能終止連敗的原因。雲豹總教練羅德爾則盛讚子弟兵打了48分鐘的好球，「球隊真的很需要這場勝利。」

上季拿下亞軍的海神2025年最後一天拋出震撼彈，宣布與德國籍主帥費雪分道揚鑣，由助理教練朱永弘暫代總教練，于煥亞雖轟下6記三分球拿下全場27分，仍無法幫助球隊止敗，他指出，缺陣期間不斷透過練習找狀態，賽前教練也鼓勵自己可以大膽出手，保持侵略性，才能有所發揮。

