自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL》王皓吉末節帥一波 雲豹止3連敗

2026/01/04 05:30

王皓吉（雲豹提供）王皓吉（雲豹提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕桃園雲豹昨發揮團隊戰力，6人得分超過雙位數，終場以108：102擊敗高雄海神，終止3連敗，戰績11勝4敗續居聯盟龍頭。

雲豹6人得分雙位數。（雲豹提供）雲豹6人得分雙位數。（雲豹提供）

雲豹開季曾拉出6連勝，近期卻苦吞3連敗，昨上半場被傷癒復出的于煥亞轟得暈頭轉向，打完前兩節陷入57：58落後。易籃後急起直追，末節隊長王皓吉挺身而出，加上高錦瑋與米勒在外線開火，打出12：3攻勢拉開差距，收下本季對戰第2勝。

雲豹多點開花，迪亞洛替補拿下全隊最高22分、11籃板，高錦瑋外線7投4中拿下19分，米勒挹注19分、8籃板，王皓吉三分球8投4中拿下14分。

王皓吉賽後將勝利歸功給團隊，表示這場比賽修正防守端問題，找回在場上的專注度，是能終止連敗的原因。雲豹總教練羅德爾則盛讚子弟兵打了48分鐘的好球，「球隊真的很需要這場勝利。」

上季拿下亞軍的海神2025年最後一天拋出震撼彈，宣布與德國籍主帥費雪分道揚鑣，由助理教練朱永弘暫代總教練，于煥亞雖轟下6記三分球拿下全場27分，仍無法幫助球隊止敗，他指出，缺陣期間不斷透過練習找狀態，賽前教練也鼓勵自己可以大膽出手，保持侵略性，才能有所發揮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中