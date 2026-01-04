自由電子報
體育 即時新聞

PLG》第一球給志傑 和平籃球館沸騰

2026/01/04 05:30

和平籃球館昨湧入5357人。（記者陳志曲攝）和平籃球館昨湧入5357人。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕儘管超過7個月沒實戰，43歲的「野獸」林志傑寶刀未老，昨開賽15秒就投進三分球向球迷宣告正式回歸，全場出賽20分鐘，6投5中含3顆三分彈，拿下全隊本土最高的13分，幫助富邦勇士以124：86輕取台鋼獵鷹。

林志傑本季即將引退，昨首度先發出賽，拿下勇士本土最高13分。 （記者陳志曲攝）林志傑本季即將引退，昨首度先發出賽，拿下勇士本土最高13分。 （記者陳志曲攝）

傷癒回歸先發

開賽15秒飆外線

林志傑去年5月21日總冠軍賽傷了左手腕後決定開刀治療，直到昨天才傷癒回歸，為本季的謝幕之旅揭開序幕，回歸首戰也吸引5357人進和平籃球館力挺。

勇士讓林志傑先發，教練吳永仁表示，其實是因為對位的身材優勢，但第一球確實是刻意安排讓他出手，「第一球設定給他，給傑哥信心，也給球隊信心。」

林志傑坦言，這次重傷後再復出確實很不容易，從治療、復健再慢慢加入基本動作，賽前很緊張，不過站上球場後就專注比賽，不會想太多，對於自己的出色手感，他說：「畢竟我打了那麼多年，且投籃都有再加強，順的時候就拔起來，沒想太多，但身體的承受狀況還是得看隔天起床後為準。」

勇士火力爆走

一度領先40分

勇士繳出64.3％的高投籃命中率，全隊5人得分達雙位數，哥倫特24分，莫巴耶23分，古德溫21分，辛特力12分，團隊火力四射，首節就打出29：9的猛爆攻勢，3節打完領先達26分，第4節更一度擴大至40分差，勝負毫無懸念。

獵鷹團隊投籃準星僅36.4%，陳范柏彥貢獻全隊最高的16分，教練柯納僅說：「對手是支更好的球隊，結果已經呈現一切，我們打得不夠專注也毫無對抗性。」

