體育 即時新聞

波特愛走左路 字母哥空接扣籃

2026/01/04 05:30

公鹿亞德托昆波（中）終場前演出空接美技。（法新社）公鹿亞德托昆波（中）終場前演出空接美技。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「字母哥」亞德托昆波昨雙喜臨門，終場前4.7秒秀出空中接力扣籃美技，主場率公鹿122：121險勝黃蜂，也締造聯盟史上第一人的紀錄。

「我只是識破對方戰術。」亞德托昆波透露，以前遭遇過黃蜂類似防守陣式，尤其大約1個半月前，禁區單打布里吉斯就是這種情況，他也知道隊友波特偏好從左側切入，靈機一動完成兩人搭配的準絕殺，「邊線發球前我跟他說：『嘿，你可以跑位再回來接應，然後直接把球傳到籃底，我肯定有機會。』他照我說的做了，果然出現空檔。」上半場7投0中、全場14投僅4中的波特並不氣餒，關鍵時刻用神來一傳回報團隊，「今晚我沒打好，但他們仍然把球傳給我，這絕對增強我的信心，也證明我們信任彼此。」

30分10籃板5助攻

158場史上第一人

31歲的亞德托昆波上陣30分鐘，18投11中、強攻全場最高30分，外加10籃板、5助攻，職業生涯「30分、10籃板、5助攻」來到158場，超越名人堂傳奇「天勾」賈霸、羅伯森的157場，如此全能數據榮膺聯盟史上第一人，也逼得黃蜂3連敗，賽後亞德托昆波說：「這是了不起的紀錄，我知道往後會被人們挑戰超越，我們也還有很長的道路得走，所以先珍惜把握當下。」

