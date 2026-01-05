自由電子報
體育 即時新聞

布朗再飆50分 綠衫軍隊史第3人

2026/01/05 05:30

布朗（右）生涯第2度單場拿 50分，率塞爾提克拉出3連 勝。（路透）布朗（右）生涯第2度單場拿 50分，率塞爾提克拉出3連 勝。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕布朗把錯失東部12月最佳球員的火氣，全發洩在近況甚佳的快艇身上，狂轟追平生涯新高的50分，外加5助攻、3籃板，率領塞爾提克146：115拉出3連勝，也斬斷快艇的6連勝。

團隊3連勝 斬斷快艇6連勝

「我在賽前就知道了，熱身時每球出手都乾淨俐落，手感很好，腳步也到位。」先前嗆聲自己更有資格拿12月MVP的布朗，26投18中包括6記三分彈，自2022年1月2日對魔術再度完成火力半百個人秀，賽後他還笑說，該歸功於舞蹈課讓身心放鬆，「我昨晚去跳了莎莎舞，很棒的課，所以進球場就感覺狀態很棒。」

布朗已加入傳奇名將柏德和塔圖姆的行列，成為隊史第3位至少2度單場50分的球星，昨他還看管快艇一哥雷納德，壓制強敵僅得22分，展現攻守全能實力，「我喜歡挑戰，這能逼出最好的自己。當大家質疑我的時候，反而會成為動力。」

愛德華茲三分彈達1199顆

此外，「蟻人」愛德華茲拿下33分，助灰狼125：115撲滅4連勝的熱火，他三分球8投2中，生涯累積1199球，僅差1球就榮膺聯盟史上首位25歲前1200球破網的新世代射手，今日客場對決巫師，有望完成里程碑，但他強調更想贏球，「我們必須團結一致，如果發揮最佳水準，有能力與任何強敵抗衡。」

