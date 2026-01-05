抗荷英雄黯然引退 「進步獎魔咒」悲劇又一樁

近10年快速殞落的最佳進步獎得主

〔記者徐正揚／專題報導〕「魔咒是給人家去破的！」中信兄弟吳哲源在中職2022年頒獎典禮前，曾用這句話面對即將領取的最佳進步獎。只是過去2年他深受肩傷所苦，復健過程「進一步退兩步」，31歲的他在新年第2天發文宣布引退，也讓「最佳進步獎魔咒」再添令人惋惜的案例。

吳哲源2022年轉任先發交出11勝1敗、防禦率2.85的最佳球季，獲頒最佳進步獎。（資料照）

中職歷屆得主

吳哲源2023年首次穿上國家隊球衣，卻成他在球場上綻放的最後光芒。 （資料照）

多位5年內「登出」

中職在1993年設立最佳進步獎，首位得主是統一獅洋投阿Q，也是唯一獲獎的外籍球員，隨著他次年上半季就因表現不佳遭開除，讓這個本意是表揚成績有大幅進步的獎項，儼然成為獲獎者職棒生涯的唯一光榮時刻，更因歷屆得主大多在獲獎後5年內就從中職黯然登出，讓悲劇性的「魔咒」不脛而走。

吳哲源曾稱

魔咒是給人家去破

吳哲源生涯前5年以牛棚出賽82場，累計5勝2敗7中繼7救援、防禦率5.38並不突出，2022年轉任先發交出11勝1敗、防禦率2.85的最佳球季，2023年遞補經典賽國手，對荷蘭中繼4.1局無失分，一戰成名，但開季後只出賽7場就因肩傷下二軍，歷經1年半復健仍無法重回一軍，只能黯然引退，首次穿上國家隊球衣成為他在球場上綻放的最後光芒。

比吳哲源更快殞落的是宋肇基（改名李德賢），從三級棒球到成棒雖多次入選國手，進職棒前2年的表現卻差強人意，2002年終於展現王牌身手，成為中職包辦投手三冠王與年度MVP的第1人，次年只出賽15場、投不到50局，季後因自我生活管理及團體意識不佳被解約，職棒生涯僅短短4年就劃下句點。

大多獲獎者的共同點在於，獲獎前未必是一軍主力，獲獎年因緣際會填補球隊戰力缺口，雖交出生涯最佳表現，次年因為受傷、狀況下滑或主力球員歸建，上場空間回到有一場沒一場的浮沉。

以吳哲源前一年得主游朝惟為例，2021年憑藉春訓狀況不錯，首次進入開季名單並以「勝利組」出賽51場，次年因狀況快速下滑，隊內競爭落後選秀陸續補進的新人，寫下史上首次獲獎後連續2年沒在一軍出賽的紀錄，連續2年都在季後被戰力外，決定在2024年3月結束球員生涯。

