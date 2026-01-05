獲獎後續發光 鄭達鴻唯一FA轉隊

鄭達鴻2009年獲最佳進步獎，是唯一行使自由球員權利轉隊的獲獎者。（資料照）

〔記者徐正揚／專題報導〕最佳進步獎雖是中職最具「魔咒」色彩的獎項，仍不乏獲獎後持續發光的正向指標，其中1994年在受獎時發表「只要肯努力，32歲還是會進步」感言的劉義傳，以實際行動投到快44歲才正式轉任教練。隨著中職賽制改變與比賽強度提高，能否跨越2年內甚至隔年就「還債」的關卡，將是往後獲獎者必須面對的挑戰。

劉義傳得獎年起

連5季局數破百

中職1994年修改規定，最佳進步獎只頒給本土球員，首位本土獲獎者劉義傳不僅留下金句，次年8勝、防禦率2.07、投126.1局、奪三振84次都超越得獎年，自得獎年起連續5季局數破百，在三商虎解散後轉戰兄弟象，2005年季後結束16年球員生涯。

詹智堯續打10年

締金手套4連霸

唯一行使自由球員權利轉隊的獲獎者是2009年得主鄭達鴻，次年獲選生涯首次捕手最佳九人，還成為史上首位勇奪盜壘王的捕手，2015年季後成為行使FA轉隊的第2人，2013、17年兩度入選經典賽國手；唯一在獲獎後再出賽10個球季的野手是2012年得主詹智堯，自獲獎年起締造外野手金手套4連霸，2022年季末完成生涯1000場出賽後引退。

現役6位獲獎者中唯一的先發投手是2019年得主陳仕朋，自得獎年起連續6季局數破百，2022年防禦率2.69、奪三振86次都是生涯單季最佳，去年月薪首次站上50萬元級，28歲的他有機會繼2006年得主曾兆豪後，成為獲獎後仍能再戰10年的第3位投手，並挑戰繼吳俊億、廖于誠後第3位在獲獎後仍能投出10勝球季。

