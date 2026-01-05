自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

獲獎後續發光 鄭達鴻唯一FA轉隊

2026/01/05 05:30

鄭達鴻2009年獲最佳進步獎，是唯一行使自由球員權利轉隊的獲獎者。（資料照）鄭達鴻2009年獲最佳進步獎，是唯一行使自由球員權利轉隊的獲獎者。（資料照）

〔記者徐正揚／專題報導〕最佳進步獎雖是中職最具「魔咒」色彩的獎項，仍不乏獲獎後持續發光的正向指標，其中1994年在受獎時發表「只要肯努力，32歲還是會進步」感言的劉義傳，以實際行動投到快44歲才正式轉任教練。隨著中職賽制改變與比賽強度提高，能否跨越2年內甚至隔年就「還債」的關卡，將是往後獲獎者必須面對的挑戰。

劉義傳得獎年起

連5季局數破百

中職1994年修改規定，最佳進步獎只頒給本土球員，首位本土獲獎者劉義傳不僅留下金句，次年8勝、防禦率2.07、投126.1局、奪三振84次都超越得獎年，自得獎年起連續5季局數破百，在三商虎解散後轉戰兄弟象，2005年季後結束16年球員生涯。

詹智堯續打10年

締金手套4連霸

唯一行使自由球員權利轉隊的獲獎者是2009年得主鄭達鴻，次年獲選生涯首次捕手最佳九人，還成為史上首位勇奪盜壘王的捕手，2015年季後成為行使FA轉隊的第2人，2013、17年兩度入選經典賽國手；唯一在獲獎後再出賽10個球季的野手是2012年得主詹智堯，自獲獎年起締造外野手金手套4連霸，2022年季末完成生涯1000場出賽後引退。

現役6位獲獎者中唯一的先發投手是2019年得主陳仕朋，自得獎年起連續6季局數破百，2022年防禦率2.69、奪三振86次都是生涯單季最佳，去年月薪首次站上50萬元級，28歲的他有機會繼2006年得主曾兆豪後，成為獲獎後仍能再戰10年的第3位投手，並挑戰繼吳俊億、廖于誠後第3位在獲獎後仍能投出10勝球季。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中