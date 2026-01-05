自由電子報
最佳進步獎「薪」保障 李吳永勤月薪20萬可期

2026/01/05 05:30

近年中職最佳進步獎得主加薪狀況近年中職最佳進步獎得主加薪狀況

〔記者倪婉君／台北報導〕不管是否真有魔咒，中職最佳進步獎得主在隔年都會得到大幅加薪肯定，去年得主是富邦悍將的李吳永勤，他在前年季後遭中信兄弟釋出後加盟悍將，也投出最激勵人心的「全勤」佳話，今年月薪站上生涯新高的20萬，或是得到生涯首張複數年合約，都是可預期方向。

李吳永勤去年投出最激勵人心的「全勤」佳話，今年月薪有望站上生涯新高。（資料照）李吳永勤去年投出最激勵人心的「全勤」佳話，今年月薪有望站上生涯新高。（資料照）

近年中職進步獎得主在獲獎隔年的成績下滑，似乎已成定律，也引發棒球圈對於「得獎魔咒」的討論。但最佳進步獎得主在該年度拿出實質成績，理應在隔年獲得加薪，從近5年的調薪幅度觀察，加薪至少10萬或調幅百分百的走向，都是球團願意開出的條件，而包括2023年和2024年得主李宗賢、陳柏豪，則分獲兩年複數年合約保障。

悍將去年唯一獲個人獎球員

李吳永勤在今年悍將新球季首戰3月29日交手中信兄弟時，適逢28歲生日，他去年在悍將繳出56場出賽合計42.1局，不但比他過去5季在兄弟一軍累計的場數和局數都多，還拿下15次中繼成功，更是悍將去年唯一獲獎球員。

李吳過去在兄弟單季最高月薪是2023年的11萬，去年轉隊悍將的薪資並未公布，但今年加薪至20萬，或是爭取複數年合約保障，都在合理預期範圍。

對於談薪進度，悍將球團不針對單一球員回覆，昨表示，「團隊談薪作業正密切進行中，確定後將一併宣布」。

悍將第一階段重訓營已於前天展開，預計19日全隊於嘉義稻江基地開訓。

