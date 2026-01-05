最佳進步獎「薪」保障 李吳永勤月薪20萬可期

近年中職最佳進步獎得主加薪狀況

〔記者倪婉君／台北報導〕不管是否真有魔咒，中職最佳進步獎得主在隔年都會得到大幅加薪肯定，去年得主是富邦悍將的李吳永勤，他在前年季後遭中信兄弟釋出後加盟悍將，也投出最激勵人心的「全勤」佳話，今年月薪站上生涯新高的20萬，或是得到生涯首張複數年合約，都是可預期方向。

李吳永勤去年投出最激勵人心的「全勤」佳話，今年月薪有望站上生涯新高。（資料照）

近年中職進步獎得主在獲獎隔年的成績下滑，似乎已成定律，也引發棒球圈對於「得獎魔咒」的討論。但最佳進步獎得主在該年度拿出實質成績，理應在隔年獲得加薪，從近5年的調薪幅度觀察，加薪至少10萬或調幅百分百的走向，都是球團願意開出的條件，而包括2023年和2024年得主李宗賢、陳柏豪，則分獲兩年複數年合約保障。

悍將去年唯一獲個人獎球員

李吳永勤在今年悍將新球季首戰3月29日交手中信兄弟時，適逢28歲生日，他去年在悍將繳出56場出賽合計42.1局，不但比他過去5季在兄弟一軍累計的場數和局數都多，還拿下15次中繼成功，更是悍將去年唯一獲獎球員。

李吳過去在兄弟單季最高月薪是2023年的11萬，去年轉隊悍將的薪資並未公布，但今年加薪至20萬，或是爭取複數年合約保障，都在合理預期範圍。

對於談薪進度，悍將球團不針對單一球員回覆，昨表示，「團隊談薪作業正密切進行中，確定後將一併宣布」。

悍將第一階段重訓營已於前天展開，預計19日全隊於嘉義稻江基地開訓。

