吳佳晏許一個未來 站上日巡之巔

吳佳晏去年11月勇奪大王製紙冠軍。（取自JLPGA官網）

記者粘藐云／專訪

吳佳晏設定目標，期許自己站上日巡賓士積分榜總排名第1。 （記者陳逸寬攝）

過去在女子台巡賽被封為「最強新人」的吳佳晏，去年11月捧起在日巡正賽的首座金盃，自2023年展開旅日生涯後她也逐漸成熟，這次透過專訪分享她在日本的生活和對於未來的期待。

吳佳晏檔案

台巡最強新人

吳佳晏2023年展開旅日生涯，不僅在日次巡登上獎金后寶座，進軍日巡正賽的第2個賽季就奪冠。（記者陳逸寬攝）

屢次改寫紀錄

旅日女將吳佳晏去年11月在JLPGA大王製紙女子公開賽封后，奪下生涯首座日巡正賽冠軍。踏上日巡正賽舞台第2個賽季就完成奪冠目標，她認為，這一冠比預期得快，但無論心態、技術都還有待提升，下季希望能朝積分榜總排名第1的位置邁進。

不到20歲旅日

正賽第2季奪冠

21歲的吳佳晏自5歲開始接觸高爾夫，儘管身材不高大，但青少年時期即嶄露頭角，她在2017年以13歲之齡成為史上最年輕打進美國女子業餘錦標賽4強賽的球員，隔年在歡樂友緣女子公開賽奪冠，締造台巡賽最年輕冠軍得主紀錄。吳佳晏在2020年轉職業後以新人之姿在台巡賽收下3冠，隔年又3度封后，沉穩表現和亮麗成績讓她被封為「最強新人」，她也在2023年赴日挑戰，在日次巡登上獎金后寶座，順利進軍日巡正賽。

不到20歲踏上旅外征途，吳佳晏坦言，起初對於日本陌生環境感到很不安，「語言、文化差異很大，主要是聽不懂他們講什麼，對於比賽流程也不熟悉，對手又很強，自己很容易分心，無法專注在比賽上，只能慢慢去克服。」

吳佳晏也是中國信託女子高爾夫之星，即便見過許多大場面，但回想起這次在日巡奪冠過程，吳佳晏直呼如夢一般，加上觀眾人數多，帶給她前所未有的壓力，「一蹲下去，什麼都判斷不了，包含果嶺、坡度都看不清楚，這是從沒體會過的感覺。」但她很享受其中，她認為壓力不是壞事，反而是促使她進步的動力，她也認為，這一冠來得比預期還快，「其實還有很多不足，回頭看這場比賽，過程並不是很滿意。」

桿弟給足信心

帶正能量上場

吳佳晏特別感謝桿弟大矢真一給她很多信心，「這季很多場比賽打進前10，卻都差了一點，也越來越沒自信，出現很多負面想法，但我的桿弟會一直鼓勵我，讓我慢慢學會用正面想法去看待場上一切。」

面對未來，吳佳晏除了想繼續衝擊冠軍，她瞄準日巡賓士積分榜總排名第1的位置，「我今年總排名第13名，12月頒獎典禮上看到第1名的選手領了很多獎，希望有朝一日我也能站在那邊，感受當第1名的感覺。」

