吳佳晏專訪》選難的路走 享受旅日不安感

吳佳晏努力找到旅日打球和生活間的平衡點。（記者陳逸寬攝）

記者粘藐云／專訪

吳佳晏很享受旅日適應生活環境和文化的過程。（取自JLPGA官網）

吳佳晏自2023年展開旅日生涯，已逐漸適應日本比賽的強度、生活，她感謝同期的戰友們給她很多幫助，無論學習日文、適應文化等；而她的好表現也讓她獲得不少日本球迷支持，她透露，曾有球迷為了到現場幫她加油，克服幽閉恐懼症搭機，令她相當感動。

同期戰友作伴

最感謝藤井美羽

旅外打拚對於許多球員而言，最辛苦的並非訓練、比賽，而是適應生活環境和文化，吳佳晏也不例外，「還是會很不安，但我不討厭這種感覺，反而是很享受去挑戰的過程。」

她認為，同期的戰友給她很多幫助，「像是當時跟我一起去考試的球員藤井美羽，很多東西都是她慢慢教我，跟我講日文她也會放慢語速或用簡單的詞彙，我真的很謝謝她，現在我們還是保持聯絡，會一起出遊、打球。」

日球迷克服恐懼

搭機應援她

日本球迷的熱情也令吳佳晏印象深刻，她透露，有位球迷常常到現場看她比賽，但他因幽閉恐懼症所以不太能搭飛機，大多都靠車子移動，「但我奪冠那場比賽在愛媛縣，他必須搭機才能到，他在第4天出現時，我真的很感動，我也不想讓他失望，激勵我打出更好表現。」

對於日本生活逐漸適應，今年名古屋亞運等於是吳佳晏「半個主場」，過去從未參與過大型綜合國際運動會的她也希望有機會參戰，「如果時間可以的話，我當然會想參與，若能拿下好成績，讓更多台灣人認識高爾夫這項運動，我覺得這也滿不錯的。」

