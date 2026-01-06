自由電子報
體育 即時新聞

話題最強江少慶 76號獅袍上身

2026/01/06 05:30

江少慶選定統一獅76號，明天將正式參加首階段訓練營。 （資料照）江少慶選定統一獅76號，明天將正式參加首階段訓練營。 （資料照）

107萬月薪球星

昨現身台南球場重訓

〔記者倪婉君／台北報導〕2026年進入第6天，中職6隊陸續動起來，除了富邦悍將率先展開重訓營，以補償選手身分從富邦轉戰統一獅的江少慶，明天也將正式參加獅隊第一階段投捕訓練營，他在中職37年投身新戰場，也選定新背號76號全新出發。

6隊分階段訓練

台鋼最早10日開訓

跟早期全隊開訓的作法不同，中職各隊目前普遍分階段訓練，富邦上週六在執行副領隊林威助帶領下開啟重訓營，20日才全隊到齊展開春訓，昨則是中信兄弟和味全龍展開重訓營，明天輪到獅隊和樂天桃猿開始第一階段訓練。台鋼雄鷹是最早全隊齊聚，10日就會在球團全新打造、位於高雄路竹的訓練基地「皇鷹學院」舉行開訓儀式。

各隊季後都進行戰力補強，最具話題性的當屬江少慶，他在獅隊告別行使自由球員權利的捕手林岱安後，以補償選手身分加入這支中職唯一未曾易主的元老球隊。此外，江少慶受到規章對於補償選手的薪資保護，獅隊將承接他在富邦的月薪，據本報掌握為107萬，今年仍是中職薪資最高的本土投手。

江少慶上週和獅隊領隊蘇泰安碰面後，已到宿舍安頓，昨已現身台南球場的重訓室，和周彥農等「小獅子」一同訓練。獅隊明天展開投捕訓練營後，12日野手群也將加入，預計2月1日全員到齊，之後則有約20名球員移師花蓮訓練，並規畫2月21日舉行開訓儀式。

獅隊總教練林岳平已為江少慶擬妥訓練計畫，期盼他今年至少貢獻10場先發，而林岳平身為經典賽台灣隊投手教練，本月中旬向國家隊報到後，母隊訓練則交給首席教練郭俊佑。

