中職4星開專場 告別舊愛見新歡

前獅隊林安可加盟西武

〔記者林宥辰／台北報導〕迎接2026年，多名今年轉隊發展的職棒球星將公開露臉，正式向球迷自我介紹。本週五，台鋼雄鷹為自由市場網羅的投手黃子鵬舉辦加盟儀式，同日，日職西武隊也特地在台為林安可舉辦加盟記者會。週六(10日)，味全龍將在天母主場，歡送即將披上日職軟銀戰袍的徐若熙。

前統一獅主砲林安可季後行使旅外自由球員權利，確定加盟西武獅，讓台日「雙獅」緣份更加深厚。西武隊9日下午2點，於台北國泰萬怡酒店舉行記者會，球團社長奧村剛親自來台，資深顧問、昔日名投潮崎哲也，也將出席。

黃子鵬週五開箱見鷹迷

台鋼配合黃子鵬綽號「老虎」，記者會選定的地點頗具巧思，將在高雄最具象徵意義的景點左營「龍虎塔」旁廣場，隆重為鷹迷介紹這位新成員。

10日，和日職軟銀簽下3年最高總值1500萬美元（約台幣4.7億）鉅約的徐若熙，在球團安排下與龍迷道別。龍隊安排下午1點在天母棒球場售票口前廣場，舉辦歡送會。

與台鋼同樣隊史首次在自由市場成功簽人的富邦悍將，14日下午2點在台北國泰萬怡酒店，為「湛藍指揮塔」林岱安舉辦加盟記者會。雙方在簽下7年合約總值最高達5600萬合約後，該日，富邦新任日籍監督後藤光尊，和富邦悍將領隊陳昭如、執行副領隊林威助都將出席，也是後藤光尊上任後，首次出席球團公開活動。

