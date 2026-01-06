自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職4星開專場 告別舊愛見新歡

2026/01/06 05:30

黃子鵬週五將迎來台鋼加盟記者會。（資料照）黃子鵬週五將迎來台鋼加盟記者會。（資料照）

前獅隊林安可加盟西武

西武隊週五將在台北為林安可舉辦加盟記者會。（資料照）西武隊週五將在台北為林安可舉辦加盟記者會。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕迎接2026年，多名今年轉隊發展的職棒球星將公開露臉，正式向球迷自我介紹。本週五，台鋼雄鷹為自由市場網羅的投手黃子鵬舉辦加盟儀式，同日，日職西武隊也特地在台為林安可舉辦加盟記者會。週六(10日)，味全龍將在天母主場，歡送即將披上日職軟銀戰袍的徐若熙。

前統一獅主砲林安可季後行使旅外自由球員權利，確定加盟西武獅，讓台日「雙獅」緣份更加深厚。西武隊9日下午2點，於台北國泰萬怡酒店舉行記者會，球團社長奧村剛親自來台，資深顧問、昔日名投潮崎哲也，也將出席。

黃子鵬週五開箱見鷹迷

台鋼配合黃子鵬綽號「老虎」，記者會選定的地點頗具巧思，將在高雄最具象徵意義的景點左營「龍虎塔」旁廣場，隆重為鷹迷介紹這位新成員。

10日，和日職軟銀簽下3年最高總值1500萬美元（約台幣4.7億）鉅約的徐若熙，在球團安排下與龍迷道別。龍隊安排下午1點在天母棒球場售票口前廣場，舉辦歡送會。

與台鋼同樣隊史首次在自由市場成功簽人的富邦悍將，14日下午2點在台北國泰萬怡酒店，為「湛藍指揮塔」林岱安舉辦加盟記者會。雙方在簽下7年合約總值最高達5600萬合約後，該日，富邦新任日籍監督後藤光尊，和富邦悍將領隊陳昭如、執行副領隊林威助都將出席，也是後藤光尊上任後，首次出席球團公開活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中