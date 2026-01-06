中職總仔仙拚仙 洪總叩關3個1000

洪一中（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕隨著台鋼雄鷹將於週末率先展開春訓，中職各隊也將陸續開訓，除了富邦悍將總教練後藤光尊是新面孔，其他5隊總教頭今年都要繼續堆高或挑戰重大里程碑。

洪一中第3年擔任台鋼總教練，生涯執教進入第20個球季是中職第1人，台鋼若開季首戰就贏球，將是他執教第1100勝，再91場就能在下半季達成執教2200場，連同台鋼本季第27敗是他執教第1000敗，今年將成為中職第1位出賽、勝場、敗場都達到1000場的總教練。

續任味全龍總教練的葉君璋，只差28場就能成為中職第3位執教1000場的總教練，再拿49勝將成為中職第3位生涯500勝總教練，味全上季第54勝更讓他超越徐生明的335勝成為隊史最多勝總教練，以味全連續4季至少55勝的表現，可望在今年集滿這3項成就。

林岳平去年以執教第6年成為統一獅隊史任期最長的總教練，今年再拿40勝就成為中職第4位400勝總教練，再86場就成為中職第4位執教800場總教練。回任樂天桃猿總教練的曾豪駒也要繼續累積成績，再帶兵22場就成為中職第8位執教500場總教練。

平野惠一連續2年帶領中信兄弟打出70勝，今年再添25勝就超越山根俊英的164勝，成為隊史最多勝外籍總教練，再拿31勝就超越前統一獅大石彌太郎的170勝，成為中職史上最多勝外籍總教練，再拿60勝更晉身第1位200勝外籍總教練。

