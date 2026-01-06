自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職總仔仙拚仙 洪總叩關3個1000

2026/01/06 05:30

洪一中（資料照）洪一中（資料照）

除了悍將

中職總教練生涯勝場前10名中職總教練生涯勝場前10名

5隊教頭持續挑戰紀錄

〔記者徐正揚／台北報導〕隨著台鋼雄鷹將於週末率先展開春訓，中職各隊也將陸續開訓，除了富邦悍將總教練後藤光尊是新面孔，其他5隊總教頭今年都要繼續堆高或挑戰重大里程碑。

洪一中第3年擔任台鋼總教練，生涯執教進入第20個球季是中職第1人，台鋼若開季首戰就贏球，將是他執教第1100勝，再91場就能在下半季達成執教2200場，連同台鋼本季第27敗是他執教第1000敗，今年將成為中職第1位出賽、勝場、敗場都達到1000場的總教練。

續任味全龍總教練的葉君璋，只差28場就能成為中職第3位執教1000場的總教練，再拿49勝將成為中職第3位生涯500勝總教練，味全上季第54勝更讓他超越徐生明的335勝成為隊史最多勝總教練，以味全連續4季至少55勝的表現，可望在今年集滿這3項成就。

林岳平去年以執教第6年成為統一獅隊史任期最長的總教練，今年再拿40勝就成為中職第4位400勝總教練，再86場就成為中職第4位執教800場總教練。回任樂天桃猿總教練的曾豪駒也要繼續累積成績，再帶兵22場就成為中職第8位執教500場總教練。

平野惠一連續2年帶領中信兄弟打出70勝，今年再添25勝就超越山根俊英的164勝，成為隊史最多勝外籍總教練，再拿31勝就超越前統一獅大石彌太郎的170勝，成為中職史上最多勝外籍總教練，再拿60勝更晉身第1位200勝外籍總教練。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中