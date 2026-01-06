自由電子報
台灣也有3本柱 日系風扭轉投手劣勢

2026/01/06 05:30

〔記者林宥辰／台北報導〕前年世界棒球12強，台灣隊勇奪隊史首冠寫下歷史，以總教練曾豪駒為首的教練團，將迎接世界棒球經典賽的更強大挑戰，最強台灣隊將於1月15日在國訓中心展開第一階段集訓，屆時國家隊邀請的好手就會更明朗。

15日展開第一階段集訓

據悉，台灣隊除了中職選手皆會報到外，旅日球員也有望進駐國訓，合計應有超過20人。至於選手角色定位，曾豪駒說，待15日開訓之後，等選手陸續報到，才有明確方向。

在日職火腿、軟銀皆已同意放行的狀況下，台灣隊幾乎確定能同時擁有古林睿煬、孫易磊，和今年準備投入軟銀的徐若熙，至少3位日職投手助陣，也是他們首次投經典賽。其中，徐若熙、孫易磊都參與過去年初經典賽資格賽，是台灣隊重返正賽的功臣；古林睿煬2023年亞冠賽出戰日本，雖吞敗但6.2局失1分仍技驚四座，只是之後因傷接連錯過12強和經典賽資格賽，這次經典賽若能參與，將是古林歷經日職洗禮後最重大國際賽事。綜觀台灣隊參與經典賽歷史，合計僅5勝12敗，本屆預賽赴日作戰，台灣隊有機會以「日系王牌」組建投手群，也要扭轉昔日投手劣勢。

上屆2023年經典賽，台灣隊和巴拿馬、義大利、荷蘭與古巴同組，在台中洲際棒球場進行，雖曾擊敗義大利、荷蘭，但在5隊同為2勝2敗、且互有勝負狀況下，對戰失分合計達31分、失分率最差的台灣隊屈居墊底，還落入資格賽，當年台灣隊僅鄧愷威、宋家豪，旅美與旅日投手各一位。宋家豪是牛棚主力，而鄧愷威則因調整不及，僅留下1場出賽、投0局失2分，若舊金山巨人隊同意放行，去年狀況極佳的鄧愷威被寄予厚望扛下今年3月台灣隊先發重任，也是他雪恥的大好機會。

