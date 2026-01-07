自由電子報
體育 即時新聞

林詩翔飆薪200% 月領至少30萬

2026/01/07 05:30

林詩翔獲台鋼大幅加薪肯定，2年合約首年月薪至少30萬。 （資料照）林詩翔獲台鋼大幅加薪肯定，2年合約首年月薪至少30萬。 （資料照）

新人王也是救援王

台鋼林詩翔去年勇奪救援王和新人王，成為中職史上第一人。（資料照）台鋼林詩翔去年勇奪救援王和新人王，成為中職史上第一人。（資料照）

獲台鋼2年約

近10年中職新人王得主調薪狀況近10年中職新人王得主調薪狀況

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹將在本週六於球團自建的訓練基地「皇鷹學院」開訓，除了展現全新氣象，以林詩翔為首的團隊調薪狀況也受到關注。由於林詩翔是中職史上首位拿下救援王的新人王，台鋼領隊劉東洋昨表示球團肯定他的貢獻，今年調薪幅度確定達到200%，從去年月薪10萬增為至少30萬，且是一紙2年複數年合約，明年薪資依今年表現調整。

台鋼去年在一軍的第2個球季雖未達成闖進季後賽目標，但最終奪下年度第4，且年度勝率達到5成，仍繳出不俗成績單。打者有吳念庭拿下打擊王、魔鷹完成全壘打王連霸，吳念庭今年進入3.5年複數年合約最後一年，魔鷹也於日前簽下總值69.5萬美元合約，而洋投「左右護法」艾速特和後勁昨則由球團公告分別完成總值60萬美元續約，本土投手群則以林詩翔的薪情最受注目。

超越球團球迷期待

翻「薪」實至名歸

劉東洋不諱言，去年開季時守護神這個位置呈現白紙狀態，在前年季後爭取自由球員陳韻文失敗後，「詩翔從沒沒無聞，開始投出教練團和球迷對他的信心，不但幫球隊補起戰力缺口，甚至還形成個人特殊的出場儀式，增加球迷在9局的看球樂趣，對於行銷也有助益。」若不算具旅外資歷的吳念庭，林詩翔是雄鷹隊史第一個拿下個人獎項的本土球員，劉東洋認為意義別具，「給他這樣的合約肯定，我認為實至名歸。」

繼前年新人王曾子祐後，連兩年都由台鋼球員抱回這項一生只能拿一次的大獎，林詩翔更以單季60場出賽、30次救援成功，達成中職首見壯舉，在今年調幅上，也比曾子祐去年從10萬加至25萬來得高。過去新人王調薪之最是王柏融，2016年在桃猿繳出單季200安和4成14打擊率，隔年季前獲得調幅達400%的基本月薪50萬5年大約，合約才走完兩年就取得旅外機會，旅日5年後於2023年季後返台加盟台鋼，今年要執行3年總值3600萬合約的最後1年。

