體育 即時新聞

從選秀落榜到經典賽 林詩翔譜寫驚奇

2026/01/07 05:30

林詩翔入選經典賽台灣隊15日43人集訓名單，力拚3月前進東京巨蛋。（資料照）林詩翔入選經典賽台灣隊15日43人集訓名單，力拚3月前進東京巨蛋。（資料照）

入選43人名單

力拚30人正規軍

〔記者倪婉君／台北報導〕早在去年7月中職明星賽，經典賽台灣隊教頭曾豪駒就曾向台鋼雄鷹總教練洪一中「探聽」林詩翔，當時這位台鋼新生代守護神的表現已吸引曾總目光，如今他更確定入選15日展開的經典賽43人集訓名單，要譜寫從選秀落榜生投進成棒一級賽事國家隊的史上最勵志故事。

林詩翔歷經2022年中職選秀落選，隔年再度挑戰才獲台鋼在第8輪指名，而他不但在去年底中職頒獎典禮上以單季30次救援成功，成為史上第1位勇奪救援王的選秀落榜生，再以去年全聯盟最多的60場出賽，累計60.1局5勝5敗6中繼成功、防禦率1.79表現，獲選史上第32位新人王，更是囊括救援王和新人王的史上第一人。

自律與努力

連徐若熙也受激勵

在寫下中職新頁後，林詩翔坦言多了一份壓力，「因為人家會拿放大鏡檢視，我不能滿足於現狀，接下來一樣會努力準備新球季」，而他的努力，其他球隊和教練早已看在眼裡，就連今年將飛向日職軟銀鷹的「龍之子」徐若熙都深受激勵，更曾在接受本報記者訪問時吐露：「看到他這麼拚，我也要更努力。」

林詩翔的自律和努力，為自己爭取到在經典賽國家隊的集訓機會，他也有望和已在國際舞台發光的徐若熙、古林睿煬等人，一起拚進30人正選名單，挑戰生涯首披國家隊戰袍，並印證如曾總所說：「只要肯努力，一定會被看見。」

